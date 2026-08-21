"FAŠIZAM NE DOLAZI U OBZIR" Nemačka stranka zahteva otkazivanje Tompsonovog koncerta u Frankfurtu, sramna reakcija dvorane: "Nema osnova za otkazivanje nastupa"
Sve karte za koncert hrvatskog pevača Marka Perkovića Tompsona 13. novembra u frankfurtskoj dvorani Jarhunderthale rasprodate su za samo dva sata u četvrtak, a nemački Tagešau, regionalni javni emiter za pokrajinu Hesen, izveštava da su levičarski političari tamo već pokrenuli kampanju za zabranu njegovog nastupa.
"Fašizam ne dolazi u obzir. Tompson je godinama meta kritika zbog nacionalističke i fašističke simbolike na svojim koncertima. Njegova pesma "Bojna Čavoglave", na primer, počinje rečima "Za dom spremni", pozdravom fašističkoj ustaškoj vladi. Svakome ko romantizuje i promoviše takvu ideologiju ne treba davati platformu", navodi se u saopštenju na veb stranici levičarske stranke Di Linke (Levica) za grad Frankfurt.
"Ljudi svih porekla, religija i životnih iskustava žive zajedno u Frankfurtu. Mnogi od njih, ili njihove porodice, sami su iskusili fašizam, nacionalizam, rat i proterivanje. U takvom gradu ne sme biti mesta za fašizam, bez obzira pod kojom nacionalnom zastavom se pojavljuje. Zato mi, kao Levica, pozivamo upravu dvorane Jarhunderthale: otkažite Tompsonov koncert. Jer za fašizam nema mesta u Frankfurtu na Majni", navodi se u saopštenju koje su u ime stranke potpisali Benjamin Aličić i Danijela Meler-Vircbah.
Dvorana: Nema osnova za otkazivanje nastupa
Nemački medijski servis je već kontaktirao upravu dvorane, koja je odgovorila da nema osnova za otkazivanje Tompsonovog nastupa: "Naravno, pre takvog događaja, kao i nakon njega, proveravamo da li se program i sadržaj odvijaju u okviru važećih zakona, tj. da li postoje konkretna očekivanja neustavnog ili krivično relevantnog sadržaja ili da li postoje druge pretnje po javnu bezbednost i red".
Tompson je poslednji put nastupio u Frankfurtu 2007. godine, a u intervjuu za Frankfurter Algemajne Cajtung 2020. godine tvrdio je da je imao više od 100 koncerata u Nemačkoj.
Najmanje dva najavljena koncerta - u Hamburgu 2008. i Berlinu 2014. godine - definitivno su otkazana, dok su nastupi u Štutgartu 2008. i Bohumu 2009. godine, nakon problema sa prvobitnim organizatorom i lokacijom, ipak održani u izmenjenom aranžmanu.
Na poslednjim nastupima u Nemačkoj, u junu 2022. u Beblingenu kod Štutgarta, lokalni medij je dokumentovao slučaj posetioca koji je pokazao fašistički pozdrav, na šta je Tompson odmah prekinuo nastup i prekinuo ga. Sledeće večeri nije bilo reakcije na povike publike "Za dom spremni".
(Kurir.rs/Indeks)