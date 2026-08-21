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Sve karte za koncert hrvatskog pevača Marka Perkovića Tompsona 13. novembra u frankfurtskoj dvorani Jarhunderthale rasprodate su za samo dva sata u četvrtak, a nemački Tagešau, regionalni javni emiter za pokrajinu Hesen, izveštava da su levičarski političari tamo već pokrenuli kampanju za zabranu njegovog nastupa.

"Fašizam ne dolazi u obzir. Tompson je godinama meta kritika zbog nacionalističke i fašističke simbolike na svojim koncertima. Njegova pesma "Bojna Čavoglave", na primer, počinje rečima "Za dom spremni", pozdravom fašističkoj ustaškoj vladi. Svakome ko romantizuje i promoviše takvu ideologiju ne treba davati platformu", navodi se u saopštenju na veb stranici levičarske stranke Di Linke (Levica) za grad Frankfurt.

Saopštenje levičarske stranke Di Linke Foto: Printskrin

"Ljudi svih porekla, religija i životnih iskustava žive zajedno u Frankfurtu. Mnogi od njih, ili njihove porodice, sami su iskusili fašizam, nacionalizam, rat i proterivanje. U takvom gradu ne sme biti mesta za fašizam, bez obzira pod kojom nacionalnom zastavom se pojavljuje. Zato mi, kao Levica, pozivamo upravu dvorane Jarhunderthale: otkažite Tompsonov koncert. Jer za fašizam nema mesta u Frankfurtu na Majni", navodi se u saopštenju koje su u ime stranke potpisali Benjamin Aličić i Danijela Meler-Vircbah.

1/7 Vidi galeriju Marko Perković Tompson koncert u Zagrebu 2026. Foto: MARKO PERKOV / AFP / Profimedia

Dvorana: Nema osnova za otkazivanje nastupa

Nemački medijski servis je već kontaktirao upravu dvorane, koja je odgovorila da nema osnova za otkazivanje Tompsonovog nastupa: "Naravno, pre takvog događaja, kao i nakon njega, proveravamo da li se program i sadržaj odvijaju u okviru važećih zakona, tj. da li postoje konkretna očekivanja neustavnog ili krivično relevantnog sadržaja ili da li postoje druge pretnje po javnu bezbednost i red".

Tompson je poslednji put nastupio u Frankfurtu 2007. godine, a u intervjuu za Frankfurter Algemajne Cajtung 2020. godine tvrdio je da je imao više od 100 koncerata u Nemačkoj.

Najmanje dva najavljena koncerta - u Hamburgu 2008. i Berlinu 2014. godine - definitivno su otkazana, dok su nastupi u Štutgartu 2008. i Bohumu 2009. godine, nakon problema sa prvobitnim organizatorom i lokacijom, ipak održani u izmenjenom aranžmanu.