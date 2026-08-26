Hrvatska
ALKOHOLISANI POLICAJAC VAN DUŽNOSTI PRIVEDEN NA GRANICI: "Naduvao" više od dva promila, odmah ga odvukli na trežnjenje
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Hrvatska policija je na graničnom prelazu Klek zatekla 50-godišnjeg hrvatskog državljanina, policajca van dužnosti, koji je na ulaznu graničnu kontrolu došao s 2.01 promilom alkohola u krvi.
Incident se dogodio 20. avgusta oko 13:50.
Vozač je odmah isključen iz saobraćaja i doveden je u policijske prostorije, gde je zadržan do otrežnjenja.
Nakon toga prekršajno je kažnjen s 1320 eura, a izrečena mu je i tromesečna zabrana upravljanja vozilima B kategorije.
(Kurir.rs/Index)
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