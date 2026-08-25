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Hrvatski zavod za javno zdravlje (HZJZ) potvrdio je u ponedeljak tri slučaja zaraze virusom Zapadnog Nila u Hrvatskoj.

"Za sada imamo tri potvrđena slučaja, što ne znači da nema asimptomatskih slučajeva. Otprilike 80 odsto ljudi nema nikakve simptome nakon zaraze, nešto manje od 20 odsto ima blaže simptome bolesti slične gripu, sa temperaturom, blažim bolovima u zglobovima i mišićima i glavoboljom. Međutim, oko jedan odsto ljudi može da razvije teške oblike bolesti sa ozbiljnim neurološkim poremećajima. Kod nas na Klinici hospitalizovan je jedan pacijent koji je na respiratoru, a trenutno je stabilno", objasnila je profesorka Alemka Markotić, direktorka Klinike za infektivne bolesti "Dr Fran Mihaljević" u Zagrebu.

Kako se virus prenosi

Glavni izvor virusa Zapadnog Nila (VZN) su ptice, u kojima se virus razmnožava. Na ljude i druge sisare prenose ga komarci, uglavnom iz roda Culex.

Važno je naglasiti da se virus Zapadnog Nila ne prenosi kontaktom među ljudima. Trenutno ne postoji ni vakcina niti specifičan lek za ovu bolest.

"Terapija je simptomatska i pokušavamo da pacijente sa teškim oblicima bolesti održimo u životu, uključujući korišćenje respiratora. Potom pokušavamo da rešavamo neurološke posledice, eventualno kasnije i rehabilitacijom. Važno je pomenuti da kod teških oblika bolesti Zapadnog Nila mogu ostati dugotrajan umor i iscrpljenost. To može trajati mesecima", rekla je Markotić.

Virus poznat gotovo 90 godina

Virus Zapadnog Nila otkriven je 1937. godine u oblasti Zapadnog Nila u severnoj Ugandi. U početku se smatralo da je reč o retkoj bolesti ograničenoj na Afriku, koja izaziva blagu bolest praćenu povišenom temperaturom.

Prva poznata epidemija virusa Zapadnog Nila dogodila se u Izraelu 1951. godine, u blizini Haife, gde su među 303 stanovnika zabeležena ukupno 123 slučaja bez smrtnih ishoda.

Od sredine devedesetih godina slučajevi zaraze, često i sa smrtnim ishodom, beleže se u nizu evropskih zemalja, što deo naučnika povezuje sa klimatskim promenama.

"Profesorka Jelka Vesenjak-Hirjan još je pre oko 60 godina u svojim istraživanjima dokazala da virus Zapadnog Nila cirkuliše i na našem području. Onda zaraza jedno vreme nije bila dijagnostikovana: ili dijagnostika nije bila dovoljno dobra ili virusa nije bilo. Uglavnom, sada je to neka vrsta emergentne bolesti koja se ponovo pojavila u Evropi nakon dužeg vremena. Trebalo bi sprovesti mnogo više značajnih istraživanja kako bi bilo jasno šta je tačno povezano sa klimatskim promenama. Međutim, sigurno je da one imaju veliki uticaj", rekla je Markotić.

Ona je dodala da je Američka akademija pokrenula mrežu u koju je uključena i Hrvatska akademija medicinskih nauka, kako bi se utvrdilo u kojoj meri klimatske promene utiču na različite aspekte života, a posebno na zarazne bolesti.

Više od hiljadu slučajeva u Evropi

Prema podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), prošle godine je u 14 evropskih zemalja zabeleženo 1.112 slučajeva zaraze, od kojih je 97 završilo smrtnim ishodom.

Najveći broj zaraženih prošle godine zabeležen je u Italiji, gde je evidentirano 779 slučajeva, i Grčkoj, sa 96 slučajeva. Slede Francuska i Srbija sa po 62 zaražena, dok su u Hrvatskoj zabeležena četiri slučaja.

Virus se širi Evropom

Prema podacima ECDC-a, ove godine slučajeve virusa Zapadnog Nila prijavile su i Albanija, Austrija, Francuska, Nemačka, Grčka, Italija, Kosovo, Holandija, Severna Makedonija, Rumunija, Srbija i Španija.

Broj zaraženih naglo raste u Grčkoj, gde je od početka godine širom zemlje zabeleženo 157 slučajeva, dok je 13 osoba preminulo.

Pet smrtnih slučajeva povezanih sa virusom Zapadnog Nila zabeleženo je i u Severnoj Makedoniji, objavile su u subotu tamošnje zdravstvene vlasti. U toj zemlji registrovana su najmanje 43 slučaja zaraze, od kojih se većina pojavila tokom poslednje tri nedelje.

Početkom avgusta vlasti su proglasile epidemiju u nekoliko opština glavnog grada Skoplja i okolnim područjima.

Zaraza virusom Zapadnog Nila u Hrvatskoj, kao i u ostatku Evrope, beleži se tokom sezone komaraca, od kasnog proleća do jeseni, dok je vrhunac prenošenja između jula i septembra.

Kako se zaštititi

"Dosadašnja istraživanja kod nas bila su usmerena na istočnu i centralnu Hrvatsku i područje Zagreba, gde su se slučajevi grupisali. Ali nije isključeno da slučajeva zaraze virusom Zapadnog Nila ima i u drugim područjima, samo ih možda još nismo utvrdili istraživanjima. Ona se delom sprovode i kod nas na Klinici. Takođe, HZJZ sprovodi određena istraživanja", rekla je Markotić.

Budući da su komarci koji prenose virus Zapadnog Nila najaktivniji u sumrak, zoru i tokom noći, iz HZJZ-a savetuju korišćenje repelenata protiv komaraca, boravak u klimatizovanim prostorijama i nošenje odeće dugih rukava i nogavica prilikom boravka u područjima sa velikim brojem komaraca.