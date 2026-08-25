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Oluja praćena kišom, lokalno jakim pljuskovima i grmljavinom pogodila je u utorak istarski region, objavio je portal Istra Terra Magica.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je upozorenje na mogućnost izraženijih pljuskova i grmljavine, uz napomenu o mogućoj pojavi pijavica na moru. Očekivane količine padavina bile su u proseku od 5 do 15 milimetara, sa mogućnošću lokalno većih količina.

Tokom nevremena, Dejan Pulin iz Červara snimao je trenutak udara groma u more sa krova hotela u Špadićima u Poreču. Prema podacima službe Istramet, na severozapadu Istre zabeleženo je više od 4.000 udara groma.

Najviše padavina zabeleženo je na području Rovinja, gde je lokalno palo više od 100 mm kiše, dok je na području Umaga izmereno više od 90 mm padavina. Nakon nestabilnog utorka, od srede je najavljeno postepeno otopljavanje i povratak letnjih vrućina, objavio je portal Istra Terra Magica.

Kurir.rs/Istraterramagica

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