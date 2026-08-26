Automobil austrijskih registarskih oznaka završio je u prozoru, odnosno izlogu restorana, a jedna osoba upućena je na lekarsku pomoć.

"U 15.20 policija je primila dojavu da je automobil koji se kretao ka odmaralištu završio u izlogu, odnosno prostoru restorana. Na mestu događaja obavlja se uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja. Jedna osoba je upućena na pružanje lekarske pomoći", potvrdili su iz zadarske policije.