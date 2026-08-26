AUTOMOBIL ULETEO U RESTORAN: Incident u odmaralištu na auto-putu u Hrvatskoj
Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas poslepodne na odmaralištu Nadin na auto-putu A1 u Hrvatskoj.
Automobil austrijskih registarskih oznaka završio je u prozoru, odnosno izlogu restorana, a jedna osoba upućena je na lekarsku pomoć.
"U 15.20 policija je primila dojavu da je automobil koji se kretao ka odmaralištu završio u izlogu, odnosno prostoru restorana. Na mestu događaja obavlja se uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja. Jedna osoba je upućena na pružanje lekarske pomoći", potvrdili su iz zadarske policije.
Prema nezvaničnim informacijama, osoba je lekarsku pomoć zatražila zbog povreda zadobijenih od komadića stakla.
Uviđaj je u toku, a njime će biti utvrđene sve okolnosti ove neobične saobraćajne nesreće.
Kurir.rs/Večernji list