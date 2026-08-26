BIZARAN PRIZOR U BIBINJU: Ljudi u šoku zbog onoga čime je čovek odlučio da zagradi svoj deo plaže
Redakciji portala Morski.hr javio se zabrinuti čitalac iz Bibinja, koji je uputio ozbiljno upozorenje opštinskim službama i javnosti zbog, kako tvrdi, kontinuiranog uništavanja i prisvajanja pomorskog dobra na popularnoj lokaciji Padrele.
Prema njegovom pismu, deo javne obale i pristaništa ograđen je improvizovanim barijerama. Na prilazima su postavljene velike plastične bove i kamenje, što otežava prolaz pešacima i plivačima, a prostor koji po zakonu pripada svim građanima praktično je pretvoren u privatno vlasništvo.
Čitalac ne upozorava samo na okupaciju javnog prostora, već i na ozbiljan ekološki i zdravstveni problem na istoj lokaciji.
"Na istom mestu se namerno gomilaju trule smokve i bacaju direktno u more i na obalu. To izaziva neprijatan miris, zagađuje more, zagađuje plažu i privlači opasne insekte. To direktno ugrožava bezbednost i zdravlje prolaznika, kupača i dece", navodi se u izveštaju.
Podnosilac žalbe podseća da je Komunalna policija opštine Bibinje dužna, prema zakonskim odredbama, da postupa po anonimnim prijavama građana.
Od nadležnih službi se traži da odmah izađu na lice mesta, uklone prepreke sa pristaništa, i zaustave dalje bacanje otpada i voća u more.
(Kurir.rs/Morski.hr/Foto:Ilustracija)