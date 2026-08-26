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Redakciji portala Morski.hr javio se zabrinuti čitalac iz Bibinja, koji je uputio ozbiljno upozorenje opštinskim službama i javnosti zbog, kako tvrdi, kontinuiranog uništavanja i prisvajanja pomorskog dobra na popularnoj lokaciji Padrele.

Prema njegovom pismu, deo javne obale i pristaništa ograđen je improvizovanim barijerama. Na prilazima su postavljene velike plastične bove i kamenje, što otežava prolaz pešacima i plivačima, a prostor koji po zakonu pripada svim građanima praktično je pretvoren u privatno vlasništvo.

Čitalac ne upozorava samo na okupaciju javnog prostora, već i na ozbiljan ekološki i zdravstveni problem na istoj lokaciji.

"Na istom mestu se namerno gomilaju trule smokve i bacaju direktno u more i na obalu. To izaziva neprijatan miris, zagađuje more, zagađuje plažu i privlači opasne insekte. To direktno ugrožava bezbednost i zdravlje prolaznika, kupača i dece", navodi se u izveštaju.

Podnosilac žalbe podseća da je Komunalna policija opštine Bibinje dužna, prema zakonskim odredbama, da postupa po anonimnim prijavama građana.