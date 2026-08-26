Slušaj vest

Filip Mihalić, 27-godišnji preduzetnik koji je u Hrvatskoj bio optužen zbog malverzacija sa testovima na kovid, juče je u tajnosti sahranjen u Varaždinu. Iako je poslednji ispraćaj mladića, koji je pre mesec dana preminuo u Dominikanskoj Republici, bio zakazan za 28. avgust, Varaždinske vijesti objavile su da je sahranjen juče.

Tajna sahrana podstakla nove sumnje

To je otvorilo nove sumnje u krugovima koji od početka ovog slučaja ne veruju da je mladi Mihalić zaista preminuo. Naime, otkako je objavljena informacija da je umro na drugom kraju sveta, pojedini ljudi upoznati sa njegovim slučajem iznosili su nagađanja da bi moglo da se radi o insceniranoj smrti kako bi izbegao krivičnu odgovornost pred hrvatskim pravosuđem.

Filip Mihalić i njegov otac Anđelko, inače bivši poslanik HDZ-a u hrvatskom Saboru, optuženi su za gotovo pola miliona evra nezakonite zarade na lažnim testovima za kovid. Suđenje je tek trebalo da im počne.

Zbog toga oni koji ne veruju u Mihalićevu smrt tvrde da je sve režirano kako bi izbegao kaznu. Tu teoriju dodatno je podstakao nedostatak zvaničnih informacija o smrti mladog preduzetnika. Do sada se u javnosti samo nagađalo da mu je pozlilo nakon izlaska iz bolnice.

Foto: Printscreen

Okolnosti smrti u Dominikanskoj Republici

Prema informacijama koje je Index dobio od izvora bliskih porodici, mladić, koji je već neko vreme boravio u Dominikanskoj Republici, bio je u odličnoj fizičkoj kondiciji. Međutim, tokom jednog izlaska zadobio je povredu zbog koje je potražio pomoć u hitnoj službi.

Prema tim informacijama, pružena mu je pomoć i dobio je potrebne lekove. Nakon što je pušten na kućno lečenje, iznenada mu je pozlilo i preminuo je usled srčane insuficijencije. O kojem se tačno leku radilo i zbog čega je bio koban u kombinaciji sa supstancama koje je Mihalić ranije konzumirao, nije javno potvrđeno.

Po telo mladića navodno je otputovala njegova majka, varaždinska advokatica Sanja Mihalić, koja je angažovana i kao branilac u postupku zbog lažnih testova za kovid.

Šta kaže Ministarstvo spoljnih poslova

Index je od hrvatskog Ministarstva spoljnih i evropskih poslova zatražio informacije o tome šta je tačno preduzeto u Mihalićevom slučaju od trenutka kada je objavljeno da je preminuo, kao i na koji način je potvrđena njegova smrt.

"Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova od početka ovog slučaja preduzimalo je raspoložive konzularne i diplomatske radnje radi pribavljanja zvaničnih informacija od nadležnih organa Dominikanske Republike. Prilikom izdavanja sprovodnice MVEP-u je predočena zvanična dokumentacija nadležnih dominikanskih organa, između ostalog smrtni list koji je izdala Nacionalna agencija za matična stanja, kao i potvrda Ministarstva javnog zdravlja za prenos posmrtnih ostataka. Verodostojnost dostavljenih dokumenata proverena je putem zvaničnih sistema nadležnih dominikanskih organa. Dokumentacija i informacije prosleđene su MUP-u i DORH-u na dalje postupanje u okviru njihove nadležnosti", saopštilo je ministarstvo.

Drugim rečima, hrvatsko Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova prihvata dokumentaciju iz Dominikanske Republike kao verodostojnu.

Index je pitanja uputio i MUP-u i Državnom tužilaštvu Hrvatske (DORH), kao i Opštinskom sudu u Varaždinu, gde se očekuje zakazivanje glavnog pretresa u postupku protiv Mihalićevog oca. Odgovor je zatražen i od varaždinskog groblja.

Nije saopšteno da li je telo sahranjeno ili kremirano

DORH i policija upitani su i da li je u Hrvatskoj obavljena obdukcija Mihalićevog tela kako bi se pre sahrane potvrdio uzrok smrti. Nakon što sve okolnosti budu zvanično utvrđene, očekuje se da će krivični postupak protiv njega biti obustavljen.

Kompanija Parkovi, koja upravlja Gradskim grobljem u Varaždinu, potvrdila je za Index da je Mihalićeva sahrana održana juče u 12 časova, ali nisu želeli da otkriju da li je njegovo telo kremirano ili sahranjeno.

Optužnica zbog lažnih kovid testova

Prema optužnici, Mihalići su između 26. avgusta 2022. i 25. maja 2023. godine na području Varaždina i u Turskoj, kao odgovorna lica svoje privatne kompanije Buryen, koja je bila uvoznik brzih antigenskih testova za otkrivanje virusa koji izaziva COVID-19 od kineskog proizvođača ovlašćenog za plasman na tržište Evropske unije, nabavljali lažne testove kako bi ostvarili nezakonitu zaradu.

Sumnja se da su u fabrici u Istanbulu organizovali proizvodnju neoriginalnih testova koji su oponašali sastav, izgled i pakovanje originalnih proizvoda i da je tamo proizvedeno 1.326.000 takvih testova.

Lažni testovi potom su preko kompanije Buryen uvezeni u Hrvatsku i predstavljeni kao originalni. Prodavani su u Hrvatskoj, ali i u Grčkoj, Rumuniji, Austriji, Španiji i Nemačkoj.