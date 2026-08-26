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U akvatorijumu Nacionalnog parka Brioni danas je zaustavljeno plovilo koje se lažno predstavljalo kao brod Hrvatske ratne mornarice.

Incident se dogodio u vreme dok je na Brionima, prema nezvaničnim informacijama, boravio glavni državni tužilac Ivan Turudić, zbog čega je celo područje bilo pod pojačanim merama bezbednosti, piše Morski.hr.

Lažne vojne oznake za izbegavanje troškova

Grupa slovenačkih i hrvatskih državljana na brodu sistematski se lažno predstavljala kao zvanična delegacija Hrvatske vojske kako bi izbegla bezbednosne provere i plaćanje naknada. Cilj je bio da se zaobiđu obaveza legitimisanja, kao i plaćanje lučkih taksi, vezova i ulaznica Lučkoj upravi Pula, koja upravlja lukama u Fažani i na Brionima. Posada je nosila i vojne uniforme kako bi obmana bila uverljivija.

Pregledom je utvrđeno da plovilo nema vidljivu zvaničnu registarsku oznaku.

Izvori navode da ovo plovilo već desetak godina plovi istarskim akvatorijumom i da je ranije bilo privezano i u pulskoj vojnoj luci Vargarola.

Za kormilom čovek sa krivičnim dosijeom

U trenutku incidenta plovilom je upravljao slovenački državljanin K. G., osoba odranije poznata bezbednosnim službama. Zbog njegovog krivičnog dosijea pre nekoliko meseci poništen je i tender Ministarstva unutrašnjih poslova za nabavku policijskih čamaca.

Nakon što je uočeno sumnjivo kretanje plovila u blizini štićene osobe, usledila je reakcija pomorske policije, Obalske straže i vojske. Plovilo je presretnuto na Brionima, gde je izvršena kontrola.

Iz policijske uprave kratko su potvrdili da je postupanje u toku i da ne mogu da daju detaljnije informacije. Nezvanično se saznaje da je posadi na licu mesta izrečena novčana kazna od 1.000 evra, a članovi posade biće dodatno ispitani.

Lučka uprava: Pretili su diplomatskim incidentom

Franko Kliman, nadzornik obale u Lučkoj upravi Pula, opisao je ranije probleme sa posadom ovog broda.

"Pre mesec dana zvali su nas iz nadzorne službe Nacionalnog parka Brioni i pitali može li kod njih i u Fažani na deset minuta da pristane brod sa navodnom 'vojnom delegacijom iz Vijetnama'. Odgovorio sam da za deset minuta nema problema. Danas me je ponovo zvao isti gospodin. Međutim, tada je stigla i prava Obalska straža, koja je potvrdila da nikakva zvanična vojna delegacija nije na Brionima. Tada smo posumnjali da nas neko obmanjuje, pa su naše službe odmah krenule na Brione", rekao je Kliman.

Dodao je da ovo nije prvi takav slučaj.

"Nakon toga su, u skladu sa Pomorskim zakonikom, utvrđeni prekršaji i posada je sankcionisana. Kolega iz NP Brioni rekao mi je da su mu pre nekoliko godina ti isti ljudi pretili kada je pokušao da im naplati vez. Odbili su da plate i rekli da će 'izbiti diplomatski incident'. Reč je o osobama koje se lažno predstavljaju samo kako ne bi plaćale naknade. Kontaktirao sam treću osobu i poručio im da više ne dolaze. U Fažani i na Brionima više ne mogu da pristanu. Rečeno mi je da su u pitanju slovenački državljani."

"Ovo je vrlo lako mogao da bude i veliki bezbednosni problem"

Izvor iz Ministarstva mora objašnjava da su ovim postupkom drastično prekršena pravila o označavanju plovila. Svako civilno plovilo registrovano u Hrvatskoj mora imati jasno istaknut naziv luke upisa i registarski broj. Strani brod mora imati istaknutu zastavu matične države, zastavu Hrvatske i važeću vinjetu.

Ovaj brod imao je samo hrvatsku zastavu i improvizovani broj na pramcu koji je podsećao na vojne oznake.

Sagovornici portala Morski.hr iz bezbednosnih službi slažu se u proceni opasnosti.

"Ovo je vrlo lako mogao da bude i veliki bezbednosni problem. Zamislite scenario u kojem brod vizuelno izgleda kao vojni, posada se oblači u uniforme nalik vojnim i lažno se predstavlja. Na taj način ulaze u strogo štićeni prostor u kojem borave osobe iz državnog vrha ili diplomatije. Bez rigorozne provere, takve osobe predstavljaju izuzetno visok bezbednosni rizik."