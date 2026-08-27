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Na svakakve scene u centru Splita ljudi su navikli prethodnih godina, ali jedan trenutak sa aerodroma postao je viralan na društvenim mrežama.

Devojka je podelila snimak oskudno obučene devojke koja se očigledno uputila kući direktno sa žurke. Njen video pregledan je više od sedam miliona puta, piše Dalmatinski portal.

"Mislim da bi svi jednom trebalo da idu direktno iz kluba na aerodrom", napisala je u opisu.