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Na auto-putu A6 Rijeka-Zagreb juče popodne dogodila se saobraćajna nezgoda, zbog čega je zatvorena samo jedna saobraćajna traka između raskrsnica Čavle i Orehovica na vijaduktu Svilno u smeru ka Rijeci. Prema informacijama Hrvatskog auto-kluba, saobraćaj je bio usporen, a kolona je bila duga oko jedan kilometar.

U nesreći je učestvovalo jedno vozilo, crni terenski automobil koji se prevrnuo na autoputu. Prema riječkom portalu Fiuman.hr, prema informacijama sa terena, nesreći je prethodio beg od policije. Hitne službe su na licu mesta, a deo saobraćajne trake je ograđen čunjevima.

"Odmah su pobegli u šumu"

Prema rečima svedoka nezgode, jedan automobil se prevrnuo na bok tokom trčanja na vijaduktu Svilno i ostao na putu. Ljudi koji su bili u vozilu navodno su nakon nezgode izašli iz automobila i nastavili da beže peške. "Odmah su pobegli u šumu preko ograde prema JGL-u", rekao je jedan od očevidaca za Fiuman.