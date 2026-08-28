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Luka Palatinuš (38), mladi preduzetnik iz Palovca u Međimurju, iznenada je preminuo u noći između 19. i 20. avgusta, u čekaonici Županijske bolnice Čakovec — u zdravstvenoj ustanovi koja je tokom poslednje dve godine bila u centru pažnje javnosti zbog nekoliko incidenata o kojima su izveštavali mediji.

Njegov otac Stjepan Palatinuš i dalje se pita kako je moguće da je njegov sin preminuo upravo u čekaonici Hitne pomoći.

- Luka je te noći došao u Hitnu pomoć zbog visokog krvnog pritiska i bolova u grudima. To je bio njegov treći dolazak zbog istog problema. Smatram da ga nisu dovoljno ozbiljno shvatili. Njegova supruga bila je s njim. Došli su oko 23 sata u Hitnu pomoć, a oko pola dva se srušio u čekaonici - rekao je Stjepan za Emedjimurje.net.hr, pa dodao:

- Luka je bio treća generacija muškaraca s moje strane porodice koja je imala probleme s pritiskom. Ja sam imao visok krvni pritisak, moj otac je imao visok pritisak, a imao ga je i Luka. U Hitnoj pomoći su mu, navodno, te večeri rekli: 'Opet si došao?'.

I nije se tu zaustavio...

- Ne znam, da sam ja lekar i da mi mlad čovek dođe s bolovima u grudima i pritiskom 200, ja bih ga ozbiljno shvatio i odmah bih ga uzeo na pregled. Dok su čekali, rekao je supruzi da mu donese hladnu vodu. Kada se vratila s vodom, Luke više nije bilo. A molio ih je da ga prime - rekao je očajni Stjepan.

Luka Palatinuš Foto: Printscreen

Oglasila se bolnica

Iz Županijske bolnice Čakovec naveli su da je Luka Palatinuš u Objedinjeni hitni bolnički prijem primljen 19. avgusta u 22.34.

- Odmah po dolasku pacijentu su uzeti anamnestički podaci o tegobama koje je sam pacijent naveo. U skladu s dobijenim podacima, pacijentu je dodeljena treća trijažna kategorija. Odmah je izvađena krv, izmereni su krvni pritisak i puls, urađen je EKG i data je početna terapija - naveli su iz bolnice za 24sata.hr.

Prema objašnjenju bolnice, Luka je oko 23.45 pozvan na kontrolni pregled, nakon što su bili gotovi laboratorijski nalazi. Iz bolnice tvrde da su rezultati bili uredni. Lekari su mu, kako navode, predložili da se nakon sat vremena ponovo izvadi krv, a zatim je vraćen u čekaonicu.

Upravo deo o "urednim" nalazima otvara pitanje da li se na osnovu prvih rezultata moglo sa sigurnošću isključiti ozbiljno srčano oboljenje, imajući u vidu da je pacijent došao zbog bolova u grudima i izrazito visokog krvnog pritiska.

Nekoliko lekara koji nisu učestvovali u Lukinom lečenju, a s kojima je razgovarano nezvanično, ukazalo je na to da se kod pacijenta sa bolovima u grudima i veoma visokim pritiskom mora razmatrati mogućnost akutnog srčanog događaja, uključujući infarkt.

Jedan od problema je što se infarkt ne može u svim slučajevima isključiti samo na osnovu prvog laboratorijskog nalaza.

Hrvatska policija Foto: Ronald Gorsic / imago stock&people / Profimedia

Dodatno pitanje odnosi se na praćenje pacijenta dok je čekao. U situacijama kada postoji sumnja na ozbiljan srčani problem, posebno kod osobe koja ima bolove u grudima i izrazito visok krvni pritisak, neophodno je pažljivo pratiti vitalne parametre — krvni pritisak, puls, nivo kiseonika u krvi i srčani ritam.

Lekari navode da se pacijenti kod kojih postoji takva sumnja obično priključuju na monitor kako bi se njihovo stanje kontinuirano pratilo. U slučaju naglog pogoršanja, upravo takav nadzor može biti od ključnog značaja, jer u ovakvim situacijama, kako ističu lekari, sekunde mogu biti presudne.