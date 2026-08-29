Slušaj vest

Afera sa neobičnim gliserom koji je 26. avgusta uplovio na Brione dobila je novu dimenziju.

Iza priče o civilnom plovilu vojnog izgleda, koje nije imalo istaknutu registarsku oznaku, krije se ozbiljan poslovni sukob ljudi koji su nekada sarađivali na izgradnji i nadzoru plovila za hrvatske državne institucije.

Na jednoj strani su kompanije povezane sa platformom M46, a na drugoj šibenski Šedou Nautiks, koji danas za državu proizvodi plovila Šedou Patrol 47.

Da su odnosi ozbiljno narušeni, vidi se iz odgovora koje je Index dobio od Alena Mraka, direktora Olimp Nautike. On iznosi niz teških sumnji na račun Šedou Nautiksa i državnih poslova koje je ta kompanija dobila.

Predsednik uprave Šedou Nautiksa Marko Košuljandić odbacuje povezanost koja mu se pripisuje. Potvrdio je, međutim, da je ranije bio angažovan upravo na nadzoru izgradnje Olimpovih brodica za Ministarstvo poljoprivrede.

Incident se dogodio u vreme dok je na Brionima, prema nezvaničnim informacijama, boravio glavni državni tužilac Ivan Turudić, zbog čega je celo područje bilo pod pojačanim merama bezbednosti, piše Morski.hr.

Kako je sve počelo?

Policija je 26. avgusta na Brionima proveravala plovilo koje je izgledom podsećalo na vojno.

Utvrđeno je da je registrovano u Hrvatskoj i u vlasništvu pravnog lica, ali da registarska oznaka nije bila istaknuta. Osoba koja je upravljala brodicom bila je u civilnoj odeći, policiji se nije lažno predstavila niti je iznosila lažne tvrdnje o korišćenju svojih veza.

Olimp Defense Group objavio je da je reč o plovilu ST 294894, civilno registrovanom razvojnom i demonstracionom primerku platforme OLIMP M46.

Iz kompanije tvrde da je plovidba bila povezana sa testiranjem tehnologije autonomne plovidbe, a da je na Brionima napravljena kratka pauza.

Poslovna pozadina sukoba

Index saznaje da poslovna pozadina priče seže mnogo dalje od incidenta na Brionima. Mrak tvrdi da je platforma M46 razvijana još 2008. i 2009. godine u saradnji sa Brodarskim institutom, gde su sprovedena ispitivanja trupa i druga testiranja.

Prve četiri brodice VGB M-46, poznate kao Modrulj 1, 2, 3 i 4, kasnije je za potrebe hrvatskih državnih institucija izgradila upravo Olimp Nautika. Isporučivane su od 2020. do 2022. godine.

Novije brodice iste državne flote, Modrulj 5 i Modrulj 6, tipa su Šedou Patrol 47 i izgradio ih je Šedou Nautiks.

Upravo oko odnosa tih plovila nekadašnji poslovni saradnici očigledno se spore.

"Stvar je mnogo dublja nego što izgleda"

"Nismo se prijavili na novi tender MUP-a, niti ćemo se prijaviti na tender MORH-a, jer se tačno zna za koga je pisan. Možda grešimo, ali...", navodi Mrak i dodaje: "Stvar je mnogo dublja nego što izgleda."

Tvrdi da su plovila Šedoua veoma slična Olimpovom M46 i problematizuje činjenicu da je osoba koja je ranije bila angažovana na kontroli, odnosno nadzoru izgradnje Olimpovih brodova, kasnije preko sopstvene kompanije dobila velike državne poslove za nova plovila.

"Neko ko kontroliše naših 11 ili 12 M46 u izgradnji od strane Ministarstva nakon dve godine dobije na istom tenderu, sa istim zahtevima, u istom Ministarstvu posao od nekoliko miliona evra", nastavlja Mrak i postavlja pitanja gde su izrađeni kalupi za Šedou-ova plovila, ko ih je projektovao i gde su testirana.

Tvrdi da Olimp Nautika nikada nije dala Šedou Nautiksu referencu za tender Ministarstva poljoprivrede 2024/2025. godine.

Mrak ide i dalje i iznosi sumnju da je neko možda prisvojio nacrte.

"Mi nemamo novca za sudskog veštaka da potvrdi da su brodovi isti i da je neko možda prisvojio nacrte", napisao je.

O svemu smo pitali i Marka Košuljandića, predsednika uprave Šedou Nautiksa.

Odgovor Šedou Nautiksa

On oštro odbacuje sve Mrakove sumnje i poslao nam je dokumentaciju o sopstvenim projektima za plovila. Čak tvrdi da je Olimp Nautika prodala projektnu dokumentaciju i autorska prava za brzu brodicu slovenačkoj kompaniji Olimp Group, zbog čega smatra upitnim dalje korišćenje projekta od strane Olimp Nautike.

"Moj jedini susret sa kompanijom Olimp Nautika bio je povezan sa nadzorom izgradnje navedenih brodica za Ministarstvo poljoprivrede, za koji sam bio angažovan na osnovu sprovedene javne nabavke", poručuje Košuljandić.

"Lično nemam ništa protiv poslovnih aktivnosti navedenih kompanija, niti smatram da smo u bilo kom pogledu konkurentske kompanije", navodi.

"U tenderu sa MUP-om kompanija Šedou Nautiks d.o.o. nije učestvovala niti imamo bilo kakvu povezanost sa tim postupkom", dodaje.

Veliki državni poslovi

Šedou je, međutim, poslednjih godina dobio druge velike državne poslove. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva 2024. godine sprovelo je nabavku šest plovila za nadzor morskog ribarstva. Postupak je bio podeljen u dve grupe. U jednoj su nabavljana tri plovila za nadzor morskog ribarstva, a u drugoj još tri sa termovizijskim kamerama.

Šedou Nautics dobio je obe grupe. Vrednost jednog ugovora bila je 2.938.500 evra, a drugog 3.465.000 evra. Ukupno je reč o 6.403.500 evra.

Obalska straža ove godine dobila je dva nova Šedou Patrola 47, ukupne vrednosti od gotovo 2,9 miliona evra, dok je Carinskoj upravi predato još jedno takvo plovilo vredno oko 1,4 miliona evra.

U državnoj floti tako danas postoje i stariji Modrulji koje je izgradila Olimp Nautika i noviji koje proizvodi Šedou Nautics.

Odvojeni pravni subjekti

Celu priču dodatno komplikuje činjenica da gliser sa Briona nije u vlasništvu Olimp Nautike. Njegov vlasnik je Olimp Defense Group.

Ta kompanija je nakon izbijanja afere posebno naglasila da su Olimp Defense Group i Olimp Nautika odvojeni pravni subjekti.

Naveli su da su njihovi međusobni odnosi, uključujući pitanja prava, tehničke dokumentacije, razvoja, proizvodnje i komercijalizacije platforme M46, uređeni poverljivom poslovnom dokumentacijom.

Za sada nema dokaza da je neko neovlašćeno prisvojio nacrte niti da su državni tenderi bili namešteni. To su tvrdnje i sumnje jedne strane u ovom složenom poslovnom odnosu.