MOTOCIKLISTA (18) PREGAZIO ZECA NA PUTU PA SE ZAKUCAO U STUB! Mladić poginuo na licu mesta! Bizarna tragedija u Slavoniji!
U Novom Čemincu u petak uveče dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je poginuo 18-godišnji motociklista iz Jagodnjaka.
Nesreća se dogodila oko 22:50 sati, kada se mladić svojim motociklom, belomanastirskih registarskih oznaka, kretao iz pravca zapada ka istoku.
Prema policijskom izveštaju, 18-godišnjak je tokom vožnje udario i pregazio zeca koji se nalazio na kolovozu. Zbog toga je izgubio kontrolu nad motociklom i prilikom kočenja udario u rasvetni stub.
Mladić je od zadobijenih povreda preminuo na mestu nesreće. U trenutku nesreće na glavi je imao propisno pričvršćenu zaštitnu kacigu.
Policijski službenici Policijske stanice Beli Manastirobavili su uviđaj, a telo poginulog mladića je, po nalogu dežurnog zamenika opštinskog državnog tužioca u Osijeku, prevezeno na Klinički zavod za patologiju i sudsku medicinu KBC-a Osijek, gde će biti obavljena obdukcija.
(Kurir.rs/Večernji.hr)