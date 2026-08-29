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U Novom Čemincu u petak uveče dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je poginuo 18-godišnji motociklista iz Jagodnjaka

Nesreća se dogodila oko 22:50 sati, kada se mladić svojim motociklom, belomanastirskih registarskih oznaka, kretao iz pravca zapada ka istoku.

Prema policijskom izveštaju, 18-godišnjak je tokom vožnje udario i pregazio zeca koji se nalazio na kolovozu. Zbog toga je izgubio kontrolu nad motociklom i prilikom kočenja udario u rasvetni stub.

Mladić je od zadobijenih povreda preminuo na mestu nesreće. U trenutku nesreće na glavi je imao propisno pričvršćenu zaštitnu kacigu.

Policijski službenici Policijske stanice Beli Manastirobavili su uviđaj, a telo poginulog mladića je, po nalogu dežurnog zamenika opštinskog državnog tužioca u Osijeku, prevezeno na Klinički zavod za patologiju i sudsku medicinu KBC-a Osijek, gde će biti obavljena obdukcija.

(Kurir.rs/Večernji.hr)

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