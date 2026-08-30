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Nakon što je kod uginulih vrana na području Zagreba pronađen virus Zapadnog Nila, Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr Andrija Štampar" naložio je hitno sprovođenje protivepidemijskih mera suzbijanja komaraca.

Mere su propisane u petak, 28. avgusta, za sva područja na kojima su pronađene uginule vrane pozitivne na virus. Osim redovnih aktivnosti, na širem području na kojem su pronađene zaražene ptice sprovodiće se uništavanje razvojnih oblika komaraca u vodama i svim potencijalnim leglima, kao i suzbijanje odraslih, letećih komaraca.

Zavod je, u koordinaciji sa Gradom Zagrebom, privatnim kompanijama koje imaju ugovor za sprovođenje mera suzbijanja komaraca uputio detaljne zahteve za hitnu akciju.

Iz "Štampara" pritom podsećaju da većina osoba zaraženih virusom Zapadnog Nila nema simptome bolesti. Prema njihovim podacima, jedna od pet zaraženih osoba dobija temperaturu praćenu glavoboljom, kao i bolovima u telu i mišićima, dok jedan odsto razvija tešku neurološku sliku bolesti koja zahteva intenzivno lečenje.

Virus najčešće prenosi komarac vrste Culex pipiens. Građanima se zato preporučuje da uklone potencijalna legla komaraca u dvorištima i baštama, odnosno vodu u kojoj se oni mogu razvijati.

Za ličnu zaštitu Zavod preporučuje repelente, a među delotvornim aktivnim supstancama navodi DEET i ikaridin. Važno je pritom pridržavati se uputstava za njihovu upotrebu.

Prilikom boravka na područjima sa velikim brojem komaraca preporučuje se i nošenje svetle odeće dugih rukava i dugih pantalona. Prozori i vrata mogu se dodatno zaštititi mrežama protiv insekata, a mreže se mogu postaviti i iznad kreveta i dečjih kolica.