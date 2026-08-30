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El Ninjo nastavlja da jača, a prema najnovijoj proceni američke Nacionalne uprave za okeane i atmosferu (NOAA), postoji više od 90 odsto verovatnoće da će tokom jeseni i zime 2026/2027. postati veoma snažan.

Postoji i 69 odsto verovatnoće da će od oktobra do decembra dostići nivo koji bi ga, prema relativnom indeksu RONI, učinio najsnažnijim El Ninjom zabeleženim prema tom pokazatelju od 1950. godine.

Takav razvoj mogao bi da utiče na vremenske prilike širom sveta. Za Hrvatsku je za sada najsnažniji signal povećana verovatnoća toplije jeseni, dok su prognoze za zimu i količinu padavina znatno neizvesnije.

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Kako nastaje El Ninjo

El Ninjo nastaje kada oslabe pasatni vetrovi koji toplu površinsku vodu u ekvatorijalnom Pacifiku uobičajeno guraju prema zapadu, ka Indoneziji i Australiji. Topla voda tada se pomera prema centralnom i istočnom Pacifiku, dok uz obale Južne Amerike slabi izdizanje hladnije vode iz dubine.

Zagrevanje okeana menja raspored atmosferskog pritiska, padavina i vetrova i tako utiče na vremenske obrasce u velikom delu sveta.

Prema podacima NOAA, julska temperaturna anomalija u ključnom delu ekvatorijalnog Pacifika za praćenje El Ninja iznosila je +1,4 stepena Celzijusa. U istočnom delu ekvatorijalnog Pacifika odstupanje je prelazilo dva stepena.

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Promene temperature mora prate i promene vetrova, vazdušnog pritiska i tropske konvekcije, što potvrđuje da su se okean i atmosfera povezali u obrazac karakterističan za El Ninjo. NOAA očekuje da će njegovo jačanje potrajati do kraja godine.

Mogao bi da bude istorijski snažan

NOAA procenjuje da postoji 69 odsto verovatnoće da će tromesečni RONI od oktobra do decembra dostići ili premašiti +2,5 stepena Celzijusa.

RONI meri koliko je ključni deo ekvatorijalnog Pacifika topliji u odnosu na tropska mora u celini. Ukoliko dostigne prognoziranu vrednost, ovogodišnji El Ninjo bio bi prema tom indeksu snažniji od svih zabeleženih od 1950. godine.

Za period od oktobra do decembra NOAA procenjuje da postoji 95 odsto verovatnoće da će El Ninjo pripadati kategoriji veoma snažnih događaja, odnosno da će RONI iznositi najmanje +2 stepena.

Prema zvaničnim prognozama NOAA, praktično je izvesno da će se El Ninjo zadržati tokom jeseni i zime. Verovatnoća njegovog trajanja od februara do aprila 2027. procenjuje se na 97 odsto, a od marta do maja na 82 odsto.

NOAA ipak upozorava da ni izuzetno snažan El Ninjo ne garantuje očekivane posledice u svakom delu sveta.

Šta modeli predviđaju za Evropu

Kopernikusova sezonska prognoza pokazuje povećanu verovatnoću iznadprosečno tople jeseni u gotovo celoj Evropi. Modeli ukazuju na povećane izglede da sezonske temperature budu među 20 odsto najviših za ovo doba godine.

Foto: Universal History Archive/Universal Images Group / Universal images group / Profimedia

Za južnu i zapadnu Evropu postoji i signal za više padavina od proseka. Kopernikus, međutim, naglašava da su sezonske prognoze padavina za Evropu manje pouzdane od prognoza za tropska područja, na koja El Ninjo utiče direktnije.

Njegov uticaj do Evrope stiže posredno, preko promena planetarne cirkulacije i mlazne struje. Na vremenske prilike istovremeno utiču stanje severnog Atlantika, Severnoatlantska oscilacija, polarni vrtlog, temperatura Sredozemnog mora i drugi faktori.

Šta bi to moglo da znači za Hrvatsku

Kako piše meteorolog N1 televizije Bojan Lipovšćak, za period od septembra do januara može se govoriti o povećanoj verovatnoći toplijeg vremena, posebno tokom rane jeseni.

Ako se uticaj El Ninja poklopi sa veoma toplim Sredozemnim morem i položajem ciklona pogodnim za dotok vlažnog vazduha, južna i zapadna Evropa mogle bi da dobiju više padavina. U Hrvatskoj bi takav raspored mogao da poveća mogućnost pojedinačnih epizoda obilne kiše i olujnog juga.