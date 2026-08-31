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Grad Karlovac je na svojoj Fejsbuk stranici objavio da je izbio požar u objektu Nova Chem u području Male Švarče. Jutros u 4:41, kako su naveli, primljena je prijava o požaru u skladištu fabrike Nova Chem u Maloj Švarči, koji se proširio na susedno skladište Gavranović.

Požar je lokalizovan brzom intervencijom Vatrogasne službe Karlovac i Vatrogasne službe Karlovačke županije. Sve službe za vanredne situacije su na licu mesta, održan je sastanak Štaba civilne zaštite, a prema trenutnim informacijama niko nije povređen, saopštio je grad.

1/5 Vidi galeriju Požar u skladištu fabrike Nova Chem u Karlovcu Foto: Facebook/Grad Karlovac

Upozorenje građanima

"Vatrogasci su na licu mesta zbog požara u objektu Nova Chem u području Male Švarče, koji se proširio na skladište Gavranović. Požar se lokalizuje i gasi, a štite se okolne zgrade. Mole se građani da zatvore prozore, isključe ventilacione uređaje koji usisavaju spoljašnji vazduh i da se ne približavaju mestu požara kako bi službe za vanredne situacije mogle nesmetano da deluju. Blagovremeno ćemo obavestiti javnost o razvoju situacije", izvestio je.

Požar gasi 55 vatrogasaca sa 28 vatrogasnih vozila

"Na lice mesta odmah je upućena vatrogasna jedinica Javne vatrogasne jedinice grada Karlovca, a po dolasku i proceni situacije od strane vođe intervencije, zatražene su dodatne snage i oprema", saopštila je Vatrogasna jedinica Karlovačke županije.

1/6 Vidi galeriju Požar u fabrici Nova Chem u Karlovcima, Hrvatska Foto: Facebook/Vatrogasci - 193

U gašenju požara trenutno učestvuje 55 vatrogasaca sa 28 vatrogasnih vozila. Pored vatrogasne jedinice iz grada Karlovca, u intervenciju su uključene i snage sa područja Ogulina, Ozlja, Duge Rese, Generalskog Stola, Žakanja i Draganića.

Na intervenciju su upućene vatrogasne cisterne i merdevine kako bi se obezbedile dovoljne količine vode i omogućilo efikasno gašenje požara.

Zatraženo hitna provera kvaliteta vazduha

Tačne okolnosti požara i obim materijalne štete biće utvrđeni istragom nakon što se požar potpuno ugasi.

Takođe je zatraženo hitna provera kvaliteta vazduha.