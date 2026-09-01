KONOBARICA IM REKLA DA IZAĐU IZ KAFANE, PA DOBILA BATINE: Brutalan napad u Međurači, nesrećna radnica izvukla deblji kraj
Šezdesetogodišnji muškarac je fizički napao i povredio tridesetosmogodišnju ženu u restoranu u Međurači. Incidentu, koji se dogodio oko 21:30, prethodio je verbalni sukob između napadača i drugog, pedesetsedmogodišnjeg gosta zbog prethodnih nesuglasica.
Situacija je eskalirala kada se žena umešala u njihovu svađu, javlja Policijska uprava Bjelovar-Bilogora.
Pokušala je da prekine svađu, pa ju je muškarac napao.
Prema policijskom izveštaju, tridesetosmogodišnja žena je prigovorila dvojici muškaraca i zamolila ih da napuste restoran ako će se potući. Njena intervencija je isprovocirala šestogodišnjeg muškarca, koji ju je potom fizički napao. Izgurao ju je iz restorana, oborio na zemlju i povukao za kosu. Tridesetdevetogodišnja žena se potom umešala u svađu kako bi pomogla napadnutoj ženi, ali je napadač i nju odgurnuo.
Tridesetosmogodišnja žena je u napadu zadobila telesne povrede. Šezdesetogodišnji muškarac se suočava sa optužbama za narušavanje javnog reda i mira. Policija će preduzeti i dalje mere zbog sumnje da je počinio krivično delo telesne povrede.
(Kurir.rs/Index)