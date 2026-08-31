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Hrvatskom pevaču Marku Perkoviću Tompsonu izrečena je treća kazna jer nije uklonio ilegalno sagrađene objekte u Čavoglavama.

"S obzirom na to da izvršenik u naređenom roku nije postupio po rešenju građevinskog inspektora, što je utvrđeno kontrolnim nadzorima, prisiljavan je na izvršenje rešenja o uklanjanju izricanjem rešenju o novčanim kaznama", rekli su iz Državnog inspektorata.

Dodaju da je daljnjom kontrolom utvrđeno da je pevač uklonio deo građevina, ali nije u potpunosti postupio po rešenju o uklanjanju.

"Doneseno mu je rešenje o izricanju treće novčane kazne, radi prisiljavanja na izvršenje rešenja o uklanjanju", zaključili su iz Državnog inspektorata za "24sata.hr".

Razotkrili ga javno

Celi ovaj slučaj počeo je krajem novembra 2025, kad su u TV emisiji "Provjereno" objavili prilog o objektima na zemljištu u pevačevim rodnim Čavoglavama za koje je navedeno da su sagrađeni bez potrebnih dozvola.

Nakon medijskih objava reagovao je Državni inspektorat, koji je pokrenuo inspekcijski nadzor kako bi utvrdio postoje li povrede propisa iz područja građenja.

Nadzor je otkrio nepravilnosti te je pokrenuo upravni postupak. Naredili su investitoru, odnosno pevaču Tompsonu, da u roku od 90 dana od primanja rešenja ukloni bespravno sagrađene građevine na navedenim česticama. U protivnome će morati da plati kaznu.