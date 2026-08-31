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Novi koncert Marka Perkovića Tompsona u Hrvatskoj ponovo je otvorio pitanje odnosa prema ustaškoj simbolici i istorijskom revizionizmu. Nakon nastupa na zagrebačkom Hipodromu, gde se okupio veliki broj ljudi, Tompson je u subotu pevao i u Vukovaru, a nastup je počeo pesmom "Bojna Čavoglave" i pozdravom "Za dom spremni".

O koncertu, porukama koje su se čule, ali i mogućim posledicama takvih događaja govorili su istoričar Mile Bjelajac, ministar bez portfelja zadužen za oblast dijaspore Đorđe Milićević, predsednik Pokreta Srba "Krajišnik" Mile Bosnić i predsednik Udruženja "Jadovno 1941" Dušan Bastašić, u emisiji "Usijanje" kod voditeljke Silvije Slamnig.

"Vukovar je samo jedan u nizu"

Mile Bosnić ocenio je da koncert u Vukovaru ne treba posmatrati izolovano, već kao deo niza događaja na kojima se, prema njegovim rečima, pojavljuju poruke koje veličaju ustaštvo.

- Vukovar je samo jedan u nizu. Pre toga imali smo Zagreb, zatim druge gradove i događaje, a sada Vukovar. Problem je što se uz sve to vezuje i određeni istorijski narativ. Ne smemo suziti priču samo na one koji se nazivaju ustašama, jer je zločine počinila Nezavisna Država Hrvatska kao država i njen aparat. Danas imamo situaciju da veliki broj mladih ljudi sluša poruke koje možda ne razume, ali im se govori da je "Za dom spremni" nešto pozitivno i da su Srbi bili okupatori - rekao je Bosnić.

On je poručio da Srbija, umesto stalnog reagovanja protestnim notama, mora da pronađe institucionalni odgovor.

- Ne može naš odgovor svaki put biti samo protestna nota. Mora da postoji pitanje reciprociteta i ozbiljna institucionalna reakcija. Kada se sa velikih skupova šalju poruke da će "naša ruka stići i u Srbiju", to nisu bezazlene stvari i ne smemo ih zanemarivati - istakao je Bosnić.

Foto: Kurir Televizija

"Revizija istorije traje decenijama"

Istoričar Mile Bjelajac smatra da današnja situacija nije nastala preko noći i da se istorijski revizionizam razvijao decenijama.

- Ta revizija je počela još uoči razbijanja Jugoslavije, kada je indukovana mržnja prema Srbima, ali i prema svima koji su se izjašnjavali kao Jugosloveni ili bili spremni da brane integritet države. Danas imamo generacije koje nisu bile rođene kada su se ti događaji odvijali, a koje su kroz obrazovanje i javni prostor usvajale određene narative - rekao je Bjelajac.

On upozorava da je posebno opasno kada istorijske predrasude postanu deo odrastanja novih generacija.

- Ako društveni stavovi postanu predrasude prema čitavom narodu, prema komšiji ili prema bliskoj istoriji, onda više nema prostora za racionalan dijalog. Upravo zato je opasno kada se takve poruke normalizuju, jer jednom kada se ukorene u društvu, veoma ih je teško iskoreniti - istakao je istoričar.

Foto: Kurir Televizija

"Ovo je eskalacija antisrpstva"

Dušan Bastašić, ocenio je da koncerti poput Tompsonovog nisu izolovani događaji, već deo šireg procesa koji, kako tvrdi, traje decenijama.

- Ovo što danas gledamo u Hrvatskoj nije samo Tompson, već niz događaja koji pokazuju jednu ubrzanu eskalaciju antisrpstva. To je posledica indoktrinacije koja počinje od najranijeg uzrasta i nastavlja se tokom školovanja. Generacije koje su rođene početkom ratova devedesetih danas imaju svoju decu, a deo njih odrasta uz narativ da su Srbi bili agresori i okupatori. Takve poruke se potom čuju i u pesmama Marka Perkovića Tompsona, pa nije čudno što se posledice vide i u odnosu prema Srbima koji dolaze u Hrvatsku, tamo žive ili se vraćaju - rekao je Bastašić.

On je posebno upozorio na poruke koje se, kako je naveo, odnose i na teritorije Bosne i Hercegovine.

- Posebno nas brine ono što se čuje u pesmama koje se odnose na Herceg-Bosnu i prostor Bosne i Hercegovine. Ako se veliča i rehabilituje Nezavisna Država Hrvatska, onda se ne veličaju samo pojedinci, već i ideja o teritoriji koju je ta država obuhvatala. Zbog toga je teško predvideti dokle ovakva eskalacija može da dovede i kakve bi posledice mogla da ima ukoliko se nastavi da se normalizuje - poručio je Bastašić.

Foto: Kurir Televizija

"Srbija više neće da ćuti"

Ministar bez portfelja zadužen za oblast dijaspore Đorđe Milićević, rekao je da odgovor Srbije na ovakve pojave mora biti institucionalan, ali da istovremeno ne sme da podrazumeva širenje mržnje.

- Institucionalna reakcija podrazumeva da Srbija neguje kulturu sećanja i da ne dozvoli da bilo ko degradira naše žrtve. Poruka "Pamtimo, ne zaboravljamo, ali čuvamo mir", pokazuje razliku između snage i osvete. Srbija može da bude dostojanstvena, da oda počast svojim žrtvama i da istovremeno ne širi mržnju niti podstiče podele. Mislim da je upravo to način na koji treba reagovati - rekao je Milićević.

Foto: Kurir Televizija

On smatra da se pozicija Srbije danas značajno promenila i da država ima više mogućnosti da zaštiti interese svojih građana i Srba u regionu.

- Srbija je danas ekonomski jača i stabilnija, ima značajno veće državne kapacitete i može da bude uz svoj narod gde god da se on nalazi. Promenila se naša snaga i promenila se naša pozicija. Isto važi i za vojsku i namensku industriju, čije jačanje ne treba da služi zveckanju oružjem, već očuvanju mira i stabilnosti. Srbija treba pre svega da nastavi da radi na sebi i da se razvija, jer je upravo stabilna i snažna država najbolji garant mira - zaključio je Đorđe Milićević.

02:32 "ZA DOM SPREMNI" ODJEKIVAO VUKOVAROM! Tompson ponovo okupio masu, gosti "Usijanja" upozorili: "Ovo je eskalacija antisrbstva" Izvor: Kurir televizija

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