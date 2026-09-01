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U Hrvatskoj je do sada zabeleženo sedam infekcija virusom Zapadnog Nila, potvrdila je za Jutarnji list dr Dijana Majer, specijalista epidemiologije u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Četiri zaražene osobe nisu imale nikakve simptome, a tri su razvile simptome bolesti.

Iako su zaražene osobe ranije pominjane samo u Zagrebu, sada su slučajevi zabeleženi u Zagrebačkoj županiji i drugim delovima centralne i istočne Hrvatske. Pored ljudi, virus je otkriven i kod uginulih vrana na pet lokacija u Zagrebu, nakon čega je Grad pojačao mere suzbijanja komaraca.

Najteže oboleli pacijenti su i dalje na Odeljenju intenzivne medicine i neuroinfektologije Klinike za infektivne bolesti dr Fran Mihaljević.

- Imamo dva pacijenta na jedinici intenzivne nege. Oboje su stariji i na mehaničkoj ventilaciji. Jedan je nešto bolje, dok je drugi i dalje u teškom stanju - rekao je za Jutarnji list vanredni prof. dr sc. Marko Kutleša, šef Odeljenja.

Četiri infekcije su otkrivene kod osoba koje nisu imale zdravstvenih problema. Takvi slučajevi mogu se otkriti laboratorijskim testovima i serološkim testiranjem, kaže dr Majer, čak i ako se ljudi nisu obratili svom lekaru zbog simptoma koji bi ukazivali na groznicu Zapadnog Nila.

Ovo zapravo nije neuobičajeno. Većina zaraženih ljudi nikada ni ne zna da su došli u kontakt sa virusom. Procenjuje se da između 70 i 80 odsto infekcija prolazi bez simptoma. Drugi mogu imati groznicu, glavobolju, umor, opštu slabost, bolove u mišićima i zglobovima, mučninu, povraćanje ili osip na vratu, trupu i udovima.

Najviše obolelih u Evropi zabeleženo je u Italiji, a zatim u Grčkoj. U Srbiji je do 23. avgusta registrovano 11 obolelih, među kojima je više muškaraca nego žena Foto: Shutterstock

- Simptomi su slični gripu i drugim virusima, pa ih je teško razlikovati bez dodatne dijagnostike. Ako su simptomi blagi, stanje treba pratiti. Međutim, ako ne nestanu posle nekoliko dana ili se pogoršaju, trebalo bi da se obratite svom lekaru - kaže Majer.

Posebnu pažnju treba obratiti, kaže epidemiolog, na simptome koji mogu ukazivati na zahvaćenost centralnog nervnog sistema. To uključuje jaku glavobolju, ukočen vrat, visoku temperaturu, konfuziju, izmenjeno stanje svesti, ekstremnu pospanost, tremor, konvulzije, slabost ruku ili nogu i otežano hodanje. U najtežim slučajevima mogu se razviti meningitis, meningoencefalitis ili encefalitis, kao i akutna flacidna paraliza. Takvim pacijentima je potrebna hitna medicinska procena i bolničko lečenje.

Teški neurološki oblici bolesti javljaju se kod manje od jednog procenta zaraženih. Najranjivije su starije osobe, hronični bolesnici i osobe sa oslabljenim imunološkim sistemom.

Nalazi Hrvatskog veterinarskog instituta potvrdili su da virus trenutno cirkuliše u Zagrebu. Virus je pronađen kod ukupno pet uginulih vrana. Prva zaražena vrana pronađena je u Zapruđu, a dan kasnije, pozitivni rezultati su potvrđeni kod još četiri vrane pronađene na Kvaternikovom trgu, u parku Bartola Kašića, na Savici i u Dubravi, odnosno Dubeču.

Otkriće virusa kod ptica upozorava da je ciklus prenosa između ptica i komaraca aktivan u nekoliko delova grada. Međutim, to ne znači da je svaki komarac zaražen ili da se građani trebaju plašiti ptica.

Kako je za HRT rekla Ana Klobučar iz Epidemiološke službe Nastavnog instituta za javno zdravlje dr Andrija Štampar, larvicidno suzbijanje komaraca već je počelo na reci Savici, oko Kvaternikovog trga i na drugim lokacijama gde su pronađene uginule ptice, dok je zamagljivanje odraslih komaraca najavljeno u područjima Savice, Središća, Zapruđa, Travna, Utrina i Sloboštine i na širem području Donjeg i Gornjeg grada.

Međutim, deo posla, kaže dr Majer, moraju da obave sami građani, zbog čega posebno upozorava na vodu koja ostaje u baštama, dvorištima i na balkonima. Kante, burad, vaze, saksije za cveće, stare automobilske gume i druge posude u kojima stoji voda idealna su mesta za razmnožavanje komaraca. Takve posude treba ukloniti, pokriti ili potpuno isprazniti barem jednom ili dva puta nedeljno.