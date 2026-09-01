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U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče uveče u Pustodolu Začretskom poginuo je vozač (31) putničkog automobila. U nesreći je učestvovao i kamion, a njegov vozač  (41) je lakše povređen.

Kako je za Zagorje.com potvrđeno iz Policijske uprave Krapinsko-zagorske, nesreća se dogodila oko 21 čas, kada su se sudarili putnički automobil i kamion.

Prema dosadašnjim informacijama, nesreću je izazvao vozač putničkog automobila koji nije prilagodio brzinu kretanja uslovima na putu.

Vozač kamiona je zadobio lakše povrede i zbrinut je u Opštoj bolnici Zabok. Zbog uviđaja i saniranja posledica saobraćajne nesreće, put je bio zatvoren za sav saobraćaj od 22 časa do 02:30.

(Kurir.rs/Večernji)

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