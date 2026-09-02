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U Istarskoj regiji, policija je privela 49-godišnjeg muškarca i 52-godišnju ženu osumnjičene za niz krađa na plažama u Istri i Crikvenici.

Policija je utvrdila da su krađe počinjene od 12. jula do 26. avgusta na više mesta duž obale.

Muškarac je optužen za 20 krivičnih dela, a 52-godišnja žena za učešće u 16 ​​njih. Deset krađa dogodilo se na području Umaga i Buja, četiri na području Poreča, jedna na području Pule i pet na području Crikvenice, izveštava Policijska uprava Istarske.

Ukrali torbe, mobilne telefone, novac i dokumenta

Dvojac je sa plaža krao rančeve i torbe, a žrtve su uglavnom bili strani državljani. Ukradeni predmeti su uključivali novac, ključeve od automobila, mobilne telefone, bankovne kartice, lična dokumenta, elektronske uređaje, naočare za sunce i druge predmete.

Ukupna šteta se procenjuje na nekoliko desetina hiljada evra. Nakon završene kriminalističke istrage, osumnjičeni su jutros predati u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske. Protiv njih je podneta krivična prijava nadležnom državnom tužilaštvu, navodi istarska policija.