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Penzionisani general Miljenko Filipović pod dejstvom alkohola izazvao je juče saobraćajnu nesreću u Zaprešiću, u kojoj je teško povređena 56-godišnja vozačica, nezvanično saznaje Index.

Nakon nesreće podneo je ostavku na funkciju predsednika Zajednice branitelja HDZ-a "Gojko Šušak", potvrdio je portparol HDZ-a Zoltan Kabok. On nije odgovorio na pitanje da li Filipović ostaje član stranke.

Policija je, ne navodeći ime, saopštila da je 61-godišnji vozač imao 1,42 promila alkohola u organizmu. Reč je upravo o Filipoviću.

Tokom preticanja udario u dva automobila

Nesreća se dogodila juče oko 20.25 časova. Filipović je upravljao "micubišijem" zagrebačkih registarskih oznaka i kretao se Kalamirovom ulicom prema zapadu.

Dolaskom do raskrsnice sa Ulicom bana Josipa Jelačića prešao je u saobraćajnu traku namenjenu vozilima iz suprotnog smera. Tokom preticanja nije držao potrebno odstojanje, pa je udario u "mercedes" kojim je upravljao 89-godišnjak.

Nakon preticanja nije se vratio u svoju saobraćajnu traku, već se sudario sa "alfa romeom" kojim je iz suprotnog smera upravljala 56-godišnjakinja.

Od siline sudara "alfa romeo" i "micubiši" odbačeni su na ivičnjak, dok je "mercedes" udario u metalnu kantu za otpad.

Žena teško povređena

Vozačica "alfa romea" teško je povređena, a lekarska pomoć pružena joj je u KBC-u Sestre milosrdnice.

Filipović je zadobio lakše povrede, a lekarska pomoć pružena mu je u Kliničkoj bolnici Sveti Duh.

Ko je Miljenko Filipović?

Miljenko Filipović rođen je 1965. godine u Tomislavgradu, a pre rata u Hrvatskoj bio je pripadnik francuske Legije stranaca. Početkom rata vratio se u Hrvatsku i postao zamenik komandanta, a potom i komandant specijalne jedinice Bojne Zrinski, a kasnije i komandant Prvog hrvatskog gardijskog zdruga. Tokom rata dva puta je ranjen.

Bio je među sedmoricom aktivnih generala koje je predsednik Stjepan Mesić penzionisao 2000. godine nakon što su potpisali otvoreno pismo poznato kao Pismo dvanaestorice. Predsednica Kolinda Grabar-Kitarović imenovala ga je 2015. godine u Veće za domovinsku bezbednost.

Zaposlen u HEP-u

Od 2018. godine vodi HEP-ovu Kancelariju za korporativnu bezbednost. HEP ga je tada imenovao bez javnog konkursa, navodeći da je reč o ciljano odabranom kandidatu zbog iskustva u oblasti nacionalne i korporativne bezbednosti.

Pre toga radio je u zaštitarskoj kompaniji SINACO, gde je 2006. godine vodio operaciju otkrivanja sumnji na krađu goriva iz Ine.