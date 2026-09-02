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Na području Miljevaca u Šibensko-kninskoj županiji izbio je požar na otvorenom prostoru a na terenu je angažovan veći broj vatrogasaca i vazdušne snage.

Požar je buknuo na području Širitovaca, a dojava o vatrenoj stihiji primljena je danas nešto pre podneva. Nakon dojave na teren su upućene vatrogasne snage, piše Dalmacija danas.

U gašenju trenutano učestvuje 14 vatrogasaca sa sedam vozila Javne vatrogasne jedinice Drniš te DVD-ova Promina i Drniš. U akciju su uključene i vazdušne snage. Požar gasi jedan Air Tractor, a angažovana su i dva kanadera.

(Kurir.rs/Euronews)

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