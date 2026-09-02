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Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) objavio je upozorenje na novi toplotni talas koji od sutra stiže u delove Hrvatske. Prema objavljenim prognozama, visoke temperature najviše će pogoditi obalu, gde su na snazi narandžasti i žuti stepen upozorenja.

Upozorenje na opasnost od vrućina koje mogu uticati na zdravlje za četvrtak je izdato za tri jadranske regije. Za splitsku i dubrovačku regiju na snazi je narandžasto upozorenje, što označava veliku opasnost od toplotnog talasa, dok je za riječku regiju uključen žuti meteoalarm, odnosno upozorenje na umerenu opasnost.

Za unutrašnjost Hrvatske i planinska područja za sada nema upozorenja na toplotni talas i ona su označena zelenom bojom.

Uz visoke temperature, za deo Jadrana sutra su na snazi i žuta upozorenja zbog vetra. U noćnim i jutarnjim satima podno Velebita očekuju se jaki udari bure, dok će posle podne u srednjoj i južnoj Dalmaciji duvati umeren do jak severozapadni vetar.

1/2 Vidi galeriju Toplotni talas u julu u Srbiji Foto: Ivan Ristić/ Facebook

Kakvo vreme očekuje Hrvatsku danas i sutra?

Danas će u većem delu Hrvatske biti pretežno sunčano, ali ne potpuno stabilno. Uz dnevni razvoj oblaka, mestimično su mogući izolovani pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, kao i u Gorskoj Hrvatskoj.

Vetar će biti uglavnom slab do umeren, severoistočni i istočni, dok će na Jadranu duvati bura, a prolazno i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura kretaće se uglavnom od 27 do 32 stepena, dok će u Dalmaciji dostizati i do 34 stepena.

Sutra se nastavlja pretežno sunčano i veoma toplo vreme, dok će na kopnu povremeno biti umerene oblačnosti, naročito u prvom delu dana. Zbog nestabilnosti, pre podne može pasti poneki izolovani pljusak na severu, a posle podne na jugu Hrvatske.

Vetar na kopnu biće slab do umeren, severozapadni i severoistočni. Na Jadranu će u prvom delu dana duvati slaba do umerena bura, podno Velebita i jaka, a posle podne uglavnom umeren severozapadni vetar.