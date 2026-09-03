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Sumnja se da su izvodili i učestvovali u pevanju pesme koja podstiče na nacionalnu netrpeljivost, što se dogodilo početkom avgusta u Polači, naselju koje pripada Kninu, saopštila je Šibensko-kninska policijska uprava.

Reč je o snimku na kojem bivši komandant IX. bataljona HOS-a "Rafael Boban" Marko Skejo sa društvom peva ustašku pesmu "Evo zore, evo dana", poznatu i kao "Jure i Boban".

Među prijavljenima su i Skejo i 63-godišnjak, koji su bili prisutni i aktivno učestvovali u pevanju.

Istraga pokrenuta na osnovu video-snimka

Policija je pokrenula istragu nakon što je na društvenim mrežama objavljen video-snimak događaja.

Istragom je utvrđena sumnja da su 5. avgusta ispred jednog ugostiteljskog objekta u Polači trojica muzičara - 31-godišnjak i dvojica 23-godišnjaka - izvodila pesmu koja podstiče na nasilje i mržnju.

Krivična prijava protiv petorice

Prema policijskom izveštaju, pesma je izvedena na zahtev 70-godišnjaka i 63-godišnjaka. Njih dvojica su takođe bili prisutni i aktivno su učestvovali u pevanju.

Nakon završene kriminalističke istrage, protiv sve petorice osumnjičenih podneta je krivična prijava Opštinskom državnom tužilaštvu u Šibeniku.

(Kurir.rs/Index.hr)

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