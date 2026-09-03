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Dubrovačka policija završila je krivičnu istragu protiv šest mladića starosti od 20 do 27 godina koji su osumnjičeni da su krajem avgusta napali državljane Srbije u Lapadu, razbivši im automobil palicama i pretukavši ih.

Policija ih tereti za nasilno ponašanje, nanošenje telesnih povreda i oštećenje tuđe imovine, a ceo napad je klasifikovan kao zločin iz mržnje na etničkoj osnovi. Istražni sudija Županijskog suda u Dubrovniku odredio je pritvor za sve osumnjičene.

Maskirani muškarci razbili automobil palicama i pretukli putnike

Napad se dogodio u ranim jutarnjim satima 22. avgusta. Grupa maskiranih mladića prišla je parkiranom automobilu zrenjaninskih registarskih tablica i počela divljački da ga udara teleskopskim palicama.

Nakon što su razbili prozore i oštetili vozilo, nastavili su da tuku ljude koji su sedeli unutra palicama kroz nastale rupe. U napadu su lakše povređeni tridesetogodišnji vozač i suvozač, obojica državljani Srbije, dok su dva putnika na zadnjem sedištu prošla nepovređeno.

Neki od napadača pobegli u inostranstvo

Dubrovačka policija je saopštila da je brzo otkrila identitete svih napadača, iako su neki od njih nakon incidenta pobegli iz Hrvatske.