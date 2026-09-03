U DUBROVNIKU POLUPALI SRBIMA AUTOMOBIL, PA IH TUKLI PALICAMA! Stravičan zločin iz mržnje, grupi maskiranih vandala određen pritvor
- Šest mladića od 20 do 27 godina osumnjičeno je da su krajem avgusta u Lapadu napali državljane Srbije, razbili im automobil palicama i tukli ih.
- Policija ih tereti za nasilničko ponašanje, telesne povrede i oštećenje imovine, a napad je označen kao zločin iz mržnje na etničkoj osnovi.
Dubrovačka policija završila je krivičnu istragu protiv šest mladića starosti od 20 do 27 godina koji su osumnjičeni da su krajem avgusta napali državljane Srbije u Lapadu, razbivši im automobil palicama i pretukavši ih.
Policija ih tereti za nasilno ponašanje, nanošenje telesnih povreda i oštećenje tuđe imovine, a ceo napad je klasifikovan kao zločin iz mržnje na etničkoj osnovi. Istražni sudija Županijskog suda u Dubrovniku odredio je pritvor za sve osumnjičene.
Maskirani muškarci razbili automobil palicama i pretukli putnike
Napad se dogodio u ranim jutarnjim satima 22. avgusta. Grupa maskiranih mladića prišla je parkiranom automobilu zrenjaninskih registarskih tablica i počela divljački da ga udara teleskopskim palicama.
Nakon što su razbili prozore i oštetili vozilo, nastavili su da tuku ljude koji su sedeli unutra palicama kroz nastale rupe. U napadu su lakše povređeni tridesetogodišnji vozač i suvozač, obojica državljani Srbije, dok su dva putnika na zadnjem sedištu prošla nepovređeno.
Neki od napadača pobegli u inostranstvo
Dubrovačka policija je saopštila da je brzo otkrila identitete svih napadača, iako su neki od njih nakon incidenta pobegli iz Hrvatske.
Međutim, svi su locirani i uhapšeni u protekle dve nedelje. Nakon ispitivanja, predati su pritvorskom nadzorniku, a zatim im je određen pritvor.
(Kurir.rs/Indeks/Foto:Ilustracija)