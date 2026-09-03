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Od sinoć se traga za 83-godišnjom Anđelkom Laušić, koja je otišla sa adrese boravišta u mestu Kreševo (Laušići, opština Šestanovac). Nestanak je prijavljen nakon 20 časova, ali žena do jutros nije pronađena.

U potragu su se sinoć uključili pripadnici Hrvatske gorske službe spasavanja (HGSS) i policijski službenici, a korišćeni su i službeni policijski pas i termalna kamera. Potraga je nastavljena tokom jutra.

Nestala žena visoka je oko 175 centimetara, ima sedu kosu i smeđe oči, a u trenutku nestanka bila je obučena u crnu odeću. Policija moli građane da pomognu u potrazi.

Ukoliko je neko primeti ili ima bilo kakvu informaciju o njenom kretanju, potrebno je odmah obavestiti policiju na broj 192.

(Kurir.rs/Index.hr)

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