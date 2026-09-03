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Naime, kako su naveli, u utorak, 1. septembra 2026. godine, oko 14 časova u Zaboku, u kružnom toku na raskrsnici državnog puta broj 1 i Ulice Matije Gupca, kod stanice za tehnički pregled, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali vozačica automobila i vozač mopeda.

Nakon saobraćajne nesreće, vozačica automobila razgovarala je sa vozačem mopeda, koji joj je rekao da nije povređen i odbio ponuđenu pomoć. Nakon razgovora, oboje su napustili mesto događaja.

Vozač mopeda je naknadno zatražio lekarsku pomoć, pri čemu je utvrđeno da je u saobraćajnoj nesreći ipak zadobio teške telesne povrede.