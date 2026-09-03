POLICIJA TRAGA ZA MLADOM KONOBARICOM! "Nosila je crnu kecelju do kolena"
Naime, kako su naveli, u utorak, 1. septembra 2026. godine, oko 14 časova u Zaboku, u kružnom toku na raskrsnici državnog puta broj 1 i Ulice Matije Gupca, kod stanice za tehnički pregled, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali vozačica automobila i vozač mopeda.
Nakon saobraćajne nesreće, vozačica automobila razgovarala je sa vozačem mopeda, koji joj je rekao da nije povređen i odbio ponuđenu pomoć. Nakon razgovora, oboje su napustili mesto događaja.
Vozač mopeda je naknadno zatražio lekarsku pomoć, pri čemu je utvrđeno da je u saobraćajnoj nesreći ipak zadobio teške telesne povrede.
- Prema dosad prikupljenim informacijama, reč je o mlađoj ženskoj osobi, staroj oko 20 godina, koja je u trenutku saobraćajne nesreće nosila crnu konobarsku kecelju do kolena, sa žuto-crvenim logotipom na gornjem delu. Upravljala je automobilom bele boje, najverovatnije marke Ford Fiesta. Pozivamo vozačicu koja je učestvovala u ovoj saobraćajnoj nesreći, kao i svedoke koji imaju saznanja o događaju, da se jave policiji na broj 049/374-309, telefon 192 ili u najbližu policijsku stanicu, po mogućnosti u Saobraćajnu policijsku stanicu Krapina - saopštila je Krapinsko-zagorska policijska uprava.
(Kurir.rs/Zagorje)