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Naime, kako su naveli, u utorak, 1. septembra 2026. godine, oko 14 časova u Zaboku, u kružnom toku na raskrsnici državnog puta broj 1 i Ulice Matije Gupca, kod stanice za tehnički pregled, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali vozačica automobila i vozač mopeda.

Nakon saobraćajne nesreće, vozačica automobila razgovarala je sa vozačem mopeda, koji joj je rekao da nije povređen i odbio ponuđenu pomoć. Nakon razgovora, oboje su napustili mesto događaja.

Vozač mopeda je naknadno zatražio lekarsku pomoć, pri čemu je utvrđeno da je u saobraćajnoj nesreći ipak zadobio teške telesne povrede.

- Prema dosad prikupljenim informacijama, reč je o mlađoj ženskoj osobi, staroj oko 20 godina, koja je u trenutku saobraćajne nesreće nosila crnu konobarsku kecelju do kolena, sa žuto-crvenim logotipom na gornjem delu. Upravljala je automobilom bele boje, najverovatnije marke Ford Fiesta. Pozivamo vozačicu koja je učestvovala u ovoj saobraćajnoj nesreći, kao i svedoke koji imaju saznanja o događaju, da se jave policiji na broj 049/374-309, telefon 192 ili u najbližu policijsku stanicu, po mogućnosti u Saobraćajnu policijsku stanicu Krapina - saopštila je Krapinsko-zagorska policijska uprava.

(Kurir.rs/Zagorje)

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