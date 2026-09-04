Kod zdravih odraslih osoba normalne vrednosti pulsa su od 60 do 100 otkucaja u minuti

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U Hrvatskojje ove godine prijavljeno deset infekcija virusom Zapadnog Nila, od kojih je šest osoba razvilo težu kliničku sliku i hospitalizovano, dok smrtnih slučajeva nije bilo, saznaje se u Hrvatskom zavodu za javno zdravlje (HZJZ), koji epidemiološku situaciju i dalje ocenjuje kao uobičajenu.

Najviše prijavljenih slučajeva odnosi se na Zagreb i Zagrebačku županiju - ukupno pet. Po dva slučaja zabeležena su u Krapinsko-zagorskoj i Osječko-baranjskoj županiji, dok je jedan slučaj registrovan u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Većina obolelih, kao i prethodnih godina, dolazi sa područja kontinentalne Hrvatske, navode iz HZJZ-a.

Broj prijavljenih infekcija povećao se poslednjih dana. HZJZ je 27. avgusta objavio da je u Registru zaraznih bolesti bilo šest prijavljenih infekcija, od kojih su tri osobe zbog teže kliničke slike bile hospitalizovane, dok su tri infekcije bile asimptomatske.

Prema najnovijim podacima, broj prijavljenih infekcija tako je porastao sa šest na deset, a broj hospitalizovanih sa tri na šest. Uprkos tome, iz HZJZ-a ističu da je trenutna epidemiološka situacija u Hrvatskoj, s obzirom na broj obolelih, uobičajena.

HZJZ je ranije objasnio da se, osim obavezne prijave bolesti kod osoba sa simptomima, radi zaštite primalaca krvnih preparata i organa rutinski testiraju dobrovoljni davaoci krvi i organa. Zaražene osobe koje se na taj način otkriju, iako nemaju simptome, takođe se ubrajaju u ukupan broj prijavljenih infekcija.

HZJZ nije posebno naveo da li se među četiri trenutno evidentirane asimptomatske infekcije nalaze i novi slučajevi otkriveni poslednjih dana među dobrovoljnim davaocima krvi.

Nakon prijave i potvrde infekcije, epidemiološke službe sprovode protivepidemijske mere, među kojima je i dezinsekcija u okolini mesta na kojem je zaražena osoba boravila.

Virus prenose zaraženi komarci

Virus Zapadnog Nila prenosi se prvenstveno ubodom zaraženog komarca i ne prenosi se uobičajenim kontaktom sa obolelom osobom. Sezona najveće aktivnosti komaraca traje tokom leta i rane jeseni. Prema podacima HZJZ-a, između 70 i 80 odsto infekcija prolazi bez simptoma. Kod osoba koje razviju bolest najčešće se javljaju povišena temperatura, glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima, slabost, mučnina i povraćanje, a može da se pojavi i osip.

Period inkubacije traje od dva do 15 dana, dok se simptomi povlače u roku od tri do šest dana.

Teški oblici bolesti kod manje od jedan odsto zaraženih

Teški neurološki oblici bolesti razvijaju se kod manje od jedan odsto zaraženih. Među njima su meningitis, meningoencefalitis, encefalitis i akutna mlitava paraliza.

Teži simptomi mogu uključivati visoku temperaturu, jaku glavobolju, ukočenost vrata, dezorijentaciju, drhtanje, konvulzije, izraženu mišićnu slabost, paralizu i komu.

HZJZ građanima preporučuje zaštitu od uboda komaraca korišćenjem repelenata, nošenjem odeće dugih rukava i nogavica, kao i postavljanjem zaštitnih mreža protiv komaraca.