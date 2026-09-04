Požar u Petrinji, pronađeno telo muškarca
Hrvatska
IZBIO POŽAR U PETRINJI! Pronađeno telo muškarca u blizini
- U Petrinji je izbio požar u dvorišnoj zgradi, a policija je potvrdila prijavu u petak.
- U blizini požara pronađeno je telo muškarca, a u toku je uviđaj na licu mesta.
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Sisačko-moslavačka policija potvrdila je za 24sata da je u petak primila prijavu o požaru na području Petrinje.
- Požar je izbio u dvorišnoj zgradi, a u blizini je pronađeno telo muškarca - rekla nam je policija.
Dodali su i da je u toku uviđaj na licu mesta, koji bi trebalo da otkrije i uzrok požara i uzrok smrti.
(Kurir.rs/24sata.hr/Foto:Ilustracija)
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