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Sisačko-moslavačka policija potvrdila je za 24sata da je u petak primila prijavu o požaru na području Petrinje.

- Požar je izbio u dvorišnoj zgradi, a u blizini je pronađeno telo muškarca - rekla nam je policija.

Dodali su i da je u toku uviđaj na licu mesta, koji bi trebalo da otkrije i uzrok požara i uzrok smrti.

(Kurir.rs/24sata.hr/Foto:Ilustracija)

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