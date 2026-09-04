Slušaj vest

Hrvatska nabavlja 18 južnokorejskih samohodnih višecevnih lansera raketa Čunmu K239 sa pripadajućim sredstvima i sistemima vrednosti 435,2 miliona evra, što je jedna od najvećih investicija u oružane snage, odlučeno je danas na sednici vlade u Zagrebu.

"Ulažemo u svoje odbrambene sposobnosti, ne da bismo bilo kome pretili već da bismo odvratili svaku pretnju, garantovali bezbednost hrvatskih građana, teritorija i nacionalnih interesa, a time doprineli kolektivnoj bezbednosti i odbrani Evrope", rekao je premijer Andrej Plenković danas o usvojenom paketu dodatnog ulaganja u naoružanje, modernizaciju i opremanje Hrvatske vojske.

On je istakao da je posle nabavke francuskh polovnih višenamenskih borbenih aviona Rafal reč "o jednoj od najvećih i najvažnijih investicija u modernizaciju vojske od završetka Domovinskog rata".

"Prvi put stičemo sposobnost brzog i preciznog delovanja po ciljevima na vrlo velikim udaljenostima", rekao je premijer.

On je naglasio da je vladina odluka uslovljena i kontekstom u kojem se nalaze svet i Evropa, kao i da su ruska agresija na Ukrajinu pokazala koliko su za odbranu i odvraćanje važne sposobnosti preciznog delovanja na velikim udaljenostima, moderna protivvazdušna odbrana i kvalitetna obaveštajna slika, prenela je agencija Hina.

Južnokorejski raketni sistem treba da zameni sadašnji zastareli sistem SVLR Vulkan i SVLR GRAD BM-21.

Južnokorejski samohodni višecevni lanser raketa Čunmu K239 Foto: Shutterstock

Prema Plenkovićevim rečima, jedna od ključnih prednosti Čunmua je mogućnost da na istom lanseru istovremeno koristi dve različite vrste raketa, različitog kalibra, što mu daje "veliku fleksibilnost, snažnu vatrenu moć i vrlo kratko vreme reakcije".

Kompanija "Hanva erospejs" iz Južne Koreje će isporučiti lansere, a poljska "VB elektronics" komandno-upravljački sistem.

Isporuka većine sistema očekuje se 2028, a plaćanje će biti realizovano od 2026. do 2029. godine.

Na sednici hrvatske vlade doneta je odluka i o opremanju polovnih borbenih aviona Rafal dodatnim sposobnostima detekcije i samozaštite u vrednosti oko 112 miliona evra.

Plenković je rekao da se time avioni podižu sa standarda F3R na F4.

Na osnovu postupka javne nabavke, zahtev za dostavu ponude je upućen ponuđaču "Daso aviejšen" iz Francuske kao originalnom proizvođaču aviona.

Opremanje će biti sprovedeno od 2026. do 2032. godine.

Uz to, ide se i u nadogradnju borbenog komunikacijskog sistema Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva u vrednosti od 41,1 miliona evra do 2030, kao i u izgradnju hangara za održavanje aviona u bazi Zemunik kod Zadra.