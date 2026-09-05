Slušaj vest

Okupljanje učesnika zakazano je u 11 sati na zagrebačkom Trgu kralja Tomislava, odakle će mirna povorka krenuti prema Trgu bana Josipa Jelačića, gde je u 12 sati predviđen centralni deo programa.

Organizatori traže hitnu i potpunu sanaciju zagađenih lokacija, utvrđivanje odgovornosti i jasne rokove za uklanjanje otpada koji ugrožava zdravlje građana i ekosistem Like.

Samo iz Like očekuje se sedam autobusa, a tome treba dodati i one koji će u Zagreb doći sopstvenim automobilima. Demonstranti se očekuju iz cele Hrvatske, a ovo bi mogao da bude jedan od masovnijih protesta u istoriji Hrvatske.

Višedecenijski ponos Like - Poljoprivredno-prehrambeni kombinat Velebit u Gospiću - danas je simbol kriminala, prljavih poslova i ilegalnog odlaganja opasnog otpada.

Građanska inicijativa "Gospić je naš dom" objavila je plan i program današnjeg protesta u Zagrebu.

- U subotu, 5. septembra 2026. godine od 11 do 14 sati na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu održaće se javno okupljanje pod nazivom "Hodaj za Gospić, hodaj za Hrvatsku". Predviđena trasa kretanja učesnika je: Trg kralja Tomislava - Trg Josipa Juraja Štrosmajera - Trg Nikole Šubića Zrinskog - Praška ulica - Trg bana Josipa Jelačića. U skladu sa Zakonom o policijskim poslovima i ovlašćenjima, a na osnovu člana 79. pomenutog Zakona, u sklopu obezbeđivanja zagrebačka policija će audio-vizuelno snimati navedeno javno okupljanje na mestu okupljanja, trasi kretanja i prilaznim pravcima - saopštila je policija.

Uoči protesta, Građanska inicijativa "Gospić je naš dom" juče uveče uputila je zahteve Vladi, a prvi je da u roku od 20 dana predstavi celokupan program sanacije sa obavezujućim rokovima.

Potom od Vlade traže hitno uklanjanje 33.000 tona zakopanog otpada, i to u roku od tri meseca. Traže i da se gradska komunalna deponija "Rakitovac" uvrsti u Plan upravljanja otpadom, kao i uvođenje dugoročnog, sveobuhvatnog praćenja koje uključuje angažovanje nezavisnih stručnjaka za izradu plana dugoročnog monitoringa i nezavisnu procenu rizika.

Na nivou Hrvatske, GI "Gospić je naš dom" traži od Vlade da se u Zakon o zaštiti životne sredine uvede kolektivna zaštita, da se sve poznate "crne tačke" uvrste u Plan upravljanja otpadom sa jasnim rokovima i finansijskim okvirima, kao i da se do daljeg uvede privremena zabrana uvoza otpada, koja treba odmah da stupi na snagu.

Protest za Liku Foto: screenshot YT/HRT_vijesti

Zvanični program, u okviru kojeg će izneti svoje zahteve Vladi, održaće se na Trgu bana Jelačića, a najavljeno je da će početi iznošenjem iskustava o tome šta znači "živeti 50 metara od Silosa".

Potom će govoriti predstavnici GI "Gospić je naš dom" i GI "Siščani ne žele biti smetliščani", kao i predstavnici udruženja koji će upozoriti na takozvane "crne tačke" u Hrvatskoj.

Uslediće, kako su najavili, kritika struke pod nazivom "Bogatstvo i beda našeg krša", a zatim završni govor sa predstavljanjem zahteva Vladi.

Prilikom okupljanja na Trgu kralja Tomislava u 11 sati, organizatori će okupljenima uputiti pozdravne reči i dati uputstva o toku hoda do Trga bana Jelačića, kao i servisne i bezbednosne informacije.

- Čuvajmo jedni druge, onako kako želimo da se čuva i naša država - poručili su organizatori na svojoj Fejsbuk stranici uoči protesta.

- Svako treba da bude tamo u subotu, pa čak bi trebalo i zatvoriti prodavnice, pa neka svi idu. Upravo sam i decu svoju nagovorila, pa što više, to bolje - rekla je jedna žena.

Svoj dolazak na protest najavili su predstavnici i leve i desne saborske opozicije, protest je podržao predsednik Hrvatske Zoran Milanović, a dolazak je najavio i šef njegovog kabineta Orsat Miljenić.

Milanović poručuje kako protest vidi kao poziv institucijama da brže i efikasnije počnu rešavati taj problem u Gospiću i drugim mestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost svih koji su omogućili njegov uvoz i nezakonito odlaganje.

Očuvanje prirode i čovekovog okruženja, a time i zdravlja ljudi, jedna je od najviših vrednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske, naglasio je Milanović.