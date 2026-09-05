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Iako je od katastrofalnog požara u Lokvi Rogoznici kod Omiša prošlo već više od 20 dana, organi krivičnog gonjenja i sudski veštaci i dalje rade na istrazi i utvrđivanju uzroka izbijanja požara, a trenutno pregledaju desetine snimaka sa nadzornih kamera kako bi utvrdili na koji način je vatra buknula.

Policija je, odmah nakon što je požar stavljen pod kontrolu, počela da sprovodi kriminalističku istragu, tokom koje je obavila više od stotinu informativnih razgovora sa stanovnicima područja zahvaćenog požarom, ali i sa stranim državljanima koji su se u to vreme tamo nalazili kao turisti.

Sa nadzornih kamera velikog broja porodičnih kuća, vikendica, poslovnih prostora i vila izuzeti su snimci koje već danima pregledaju desetine inspektora, pokušavajući da povežu sve detalje i utvrde na koji način je vatra buknula.

Istražuje se i najmanji detalj koji bi mogao da pomogne u utvrđivanju šta se tačno dogodilo 13. avgusta u večernjim satima u Lokvi Rogoznici.

1/5 Vidi galeriju Požar kod Omiša, Hrvatska, 13. i 14. avgust 2026. Foto: Zvonimir Barisin / Xinhua News / Profimedia

Iz poverljivih izvora saznaje se da sudski veštaci i dalje sprovode veštačenja i ispituju sve moguće uzroke požara, počevši od mogućnosti da je namerno izazvan nekom napravom ili tečnošću, preko opuška i žara koji je doleteo, pa sve do odbačenog stakla na koje su delovale izuzetno visoke temperature zabeležene tog dana.

Više informacija o ovom nezapamćenom požaru na širem području Splita, u kojem je bilo i ljudskih žrtava, trebalo bi da bude poznato nakon završetka veštačenja, najkasnije za desetak dana.

Istražiteljima je za sada najvažnije da utvrde odakle je požar krenuo, pa su na terenu uzeli uzorke zemljišta i svih predmeta koji su tamo pronađeni, zajedno sa odbačenim otpadom, kako bi mogla da budu obavljena sva potrebna veštačenja, za koja je neophodno vreme.

Na slučaju rade veštaci iz više oblasti. Županijsko državno tužilaštvo za sada još nema njihov nalaz i mišljenje, jer je reč o požaru kakav, prema navodima iz teksta, ni istražitelji ne pamte na tom području.

Veštak: Razlog brzog širenja požara su suša i bujna vegetacija

Dugogodišnji sudski veštak za požare i eksplozije Slobodan Kocijan rekao je za Hinu da uzrok bilo kog požara, odnosno početna iskra ili plamen, nema veze sa njegovim kasnijim širenjem, jer se suva trava može zapaliti, na primer, zbog bačenog opuška, upaljača, varnice nastale tokom varenja ili udara groma.

Prema njegovim rečima, najvažnije je utvrditi da li je požar izazvan namerno, slučajno ili zbog nepažnje.

Razlog zbog kojeg je ovaj požar bio toliko veliki i brzo se širio, u poređenju sa požarima iz prethodnih godina, vidi u tome što je ovog proleća bilo dosta kiše, zbog čega su trava, makija i drveće bujno rasli.

Vegetaciju niko nije čistio, niti je bilo životinja koje bi je pasle, a zatim je usledio sušni period tokom kojeg su temperature dostizale 39 stepeni, zbog čega se sve osušilo.

"U tom trenutku imali smo ogromnu količinu suvog biljnog materijala, a dovoljna je samo jedna varnica da sve plane. Požar je onda imao gde da se širi s obzirom na veliku količinu zapaljivog materijala. Uz to je pomogao i vetar koji je duvao te noći kada je buknuo požar u Lokvi Rogoznici. Bura često menja smer, a problem nastaje kada vatra zahvati područje sa alepskim borom, čije šišarke mogu da lete i do 50 metara kroz vazduh i tamo gde padnu izazovu novi požar", rekao je Kocijan.

On je naglasio da ne zna šta je izazvalo požar, ali je, s obzirom na to da je vatra buknula uveče, odbacio mogućnost da je požar nastao zbog odbačenog stakla, koje u suvim, vrelim i izrazito sunčanim uslovima na tlu može da deluje poput sočiva.

Veštaci, kako je objasnio, prilikom utvrđivanja uzroka požara prvo otkrivaju mesto sa kojeg je vatra krenula, a zatim na toj lokaciji traže dokaze.

Poginule dve osobe, 40 povređeno

U požaru u Lokvi Rogoznici, koji se proširio na susedne Staniće i Nemiru, poginula je 36-godišnja državljanka susedne Bosne i Hercegovine.

Dve nedelje nakon što je te večeri zadobio teške povrede opasne po život, u splitskoj bolnici preminuo je i 79-godišnji muškarac, nekadašnji vatrogasac sa područja Omiša.

Lekarsku pomoć nakon požara zatražilo je 40 osoba, od kojih je nekoliko prebačeno u zagrebačke bolnice, dok se šestoro ljudi i dalje bori za život.

Vatra je progutala čak 1.000 hektara šume, trave, niskog rastinja i borove šume. Izgorele su brojne kuće, automobili i poslovni objekti, kao i maslinjaci, vinogradi i druge poljoprivredne kulture.

U vreme požara duvala je jaka bura koja je velikom brzinom širila vatru i prebacila je na drugu stranu brda. Zbog toga je morskim i kopnenim putem evakuisano više od 2.000 ljudi, od kojih je veliki broj bio smešten u sportskim halama u Omišu i Splitu.

Materijalna šteta procenjuje se na nekoliko desetina miliona evra. Županija je zbog požara proglasila prirodnu nepogodu.