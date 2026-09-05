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Okupljanje učesnika počelo je u 11 sati na zagrebačkom Trgu kralja Tomislava, a potom je kolona krenula ka Trgu bana Josipa Jelačića, gde je u 12 sati predviđen centralni deo programa.

1/9 Vidi galeriju Veliki ekološki protest u Zagrebu Foto: Index.hr Printscreen

Organizatori traže hitnu i potpunu sanaciju zagađenih lokacija, utvrđivanje odgovornosti i jasne rokove za uklanjanje otpada koji ugrožava zdravlje građana i ekosistem Like.

Velika protestna kolona krenula je nešto posle 11 sati sa Tomislavca ka Trgu bana Josipa Jelačića, gde će u 12 sati biti održan protest "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku", koji organizuje Građanska inicijativa "Gospić je naš dom", zbog desetina hiljada tona ilegalno odloženog otpada na području Gospića.

Demonstranti ogrnuti hrvatskim zastavama nezadovoljstvo pokazuju zvižducima i transparentima, među kojima su: "Skloni to!", "Ne dam da te ruše ljudi bez duše", "Dosta je", "Prodali ste zemlju za Judine škude, poslušnici mafije, izdajnici rodne grude", "Ova bojna čuva Liku".

Takođe poručuju: "Dole Vlada koja truje našu zemlju - dok za tuđi otpad kuje profite", "Dosta odlaganja i laži, hitna sanacija svega se traži", "Lika se voli, a ne izdaje", "Vreme je za akciju i sanaciju, a ne za birokratiju!", "Gospić nije smetlište! Lika nije deponija!", "Drava mora biti zdrava", "Stop smeću, stop megafarmama", "Ne trujte nam dom" i "Sanirajmo otpad u Lici, zaustavimo megafarme".

Početak protesta na glavnom zagrebačkom trgu zakazan je za 12 sati i, kako je najavljeno, trebalo bi da traje do 13:40 časova.

U zvaničnom programu govoriće predstavnici GI "Gospić je naš dom", GI "Siščani ne žele biti smećari", GI "Mesto koje hoće da živi" iz Vranjica, predstavnik građana iz Benkovca, Udruženje "Sunce" iz Dugog Rata, GI "Zdravi Split", Udruženje "Jana" iz Poznanovca, GI "Čist vazduh, duga ljubav" iz Kaštijuna, Udruženje Zelena Istra iz Pazina, Udruženje Zelena akcija iz Zagreba i GI "Rijeka za ljude".

Orešković: Moja dužnost bila je da upozorim na probleme u Lici

- Moja dužnost bila je da upozorim na probleme u Lici. Kada sam premijera pitala o tome, bio je bahat i arogantan, dozvolio je mafiji i kojekakvim ljudima da se bogate i ugrožavaju ljudske živote. Što se protesta tiče, on je građanski, ali reč je o problemu cele Hrvatske i samim tim je politički.

- Svi građani će platiti troškove ove sanacije, kao i svake sanacije ilegalnih deponija. Drago mi je da se ujedinila kompletna opozicija, zajedno sa građanima. Moramo postići konsenzus o otpadu i ilegalnom biznisu. Najpoštenije bi bilo da vlast, koja je glavni krivac, podnese ostavku jer je na izborima neće osvojiti. Nakon ovog protesta ništa neće biti isto, drugačije ćemo govoriti o patriotskim vrednostima - rekla je poslanica u Hrvatskom saboru Dalija Orešković.

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