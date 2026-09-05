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U Zagrebu je počeo masovni protestni skup pod sloganom "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku", koji je organizovala inicijativa "Gospić je naš dom", zbog afere s desetinama hiljada tona otpada nezakonito odloženog na području Gospića.

Narod je u Zagreb masovno stigao kombijima, automobilima i autobusima, a kolona je stigla i na glavni zagrebački trg i "ore se domoljubne pesme", navode hrvatski mediji.

Kako tvrde hrvatski mediji, "horde" ljudi ispunile su i sporedne ulice koje se ulivaju u centar hrvatske prestonice.

Reporteri procenjuju da su prisutne hiljade ljudi.

Oni su uputili zahteve Vladi, a prvi je da u roku od 20 dana predstavi celokupni program sanacije s obavezujućim rokovima, a takođe traže i hitno uklanjanje 33.000 tona zakopanog otpada i to u roku od tri meseca.

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