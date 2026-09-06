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Italijanka Vanesa Loredan zabeležila je u blizini mola u Sesljanu, nedaleko od Trsta, izuzetan prizor — ribu poletušu iz porodice Exocoetidae. Stručnjaci iz Morskog rezervata Miramare potvrdili su autentičnost snimka i naveli da su ovu neobičnu ribu ka obali najverovatnije privukla svetla usidrenih čamaca, budući da ova vrsta pokazuje prirodnu sklonost ka izvorima svetlosti.

Na objavljenom video-snimku jasno se vide izuzetno razvijena grudna peraja koja podsećaju na ptičja krila, što predstavlja ključnu evolutivnu adaptaciju ovih riba za preživljavanje. Kada se u morskim dubinama nađu na udaru bržih grabljivica poput tuna, skuša ili igluna, poletuše snažno iskaču iz vode i doslovno jedre iznad površine.

Tokom ovih manevara mogu dostaviti brzine veće od 70 kilometara na čas i podići se na visinu do šest metara. Koristeći uzlazne vazdušne struje iznad talasa, ove ribe su u stanju da prelete razdaljine i do 400 metara, iako su njihovi uobičajeni preleti dugi oko 50 metara.

Vrste u Jadranu, opasnosti i svetski rekord

Porodica poletuša obuhvata ukupno 64 poznate vrste koje uglavnom nastanjuju tropska i toplija mora. U severnom delu Jadranskog mora do sada su zvanično zabeležene dve vrste: poletuša pepeljuša (Cheilopogon heterurus) i Hirundichthysrondeletii, mada biolog ne isključuju mogućnost prisustva i drugih varijeteta.

Međutim, beg iz vode nosi i sopstvene rizike, jer ribe tokom leta postaju lak plen za morske ptice, a neretko slučajno završe i na palubama manjih plovila. Zanimljiv je i podatak da svetski rekord u dužini trajanja leta drži jedinka snimljena 2008. godine u Japanu, koja je u vazduhu uspela da provede čak 45 sekundi.