Požar je zahvatio objekat u Ulici Vjekoslava Kalca na području Svetog Ivana Zeline oko 20:30 sati
Hrvatska
HOROR U ZAGORJU! Pronađeno telo posle požara u kući!
- U požaru porodične kuće u Svetom Ivanu Zelini poginula je jedna osoba, potvrdila je policija.
- Vatra je izbila oko 20:30 u Ulici Vjekoslava Kalca i potpuno uništila objekat.
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Jedna osoba je izgubila život u požaru u porodičnoj kući koji je izbio sinoć tokom večeri na području Svetog Ivana Zeline, potvrdila je policija. Požar je zahvatio objekat u Ulici Vjekoslava Kalca oko 20:30 sati.
Vatra je u potpunosti uništila kuću, a tokom intervencije na zgarištu je pronađeno telo stradale osobe. Uviđajem bi trebalo da budu utvrđeni tačni uzroci izbijanja požara, kao i sve okolnosti ovog tragičnog događaja.
(Kurir.rs/Zagorje/Foto: Ilustracija)
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