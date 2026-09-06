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Jedna osoba je izgubila život u požaru u porodičnoj kući koji je izbio sinoć tokom večeri na području Svetog Ivana Zeline, potvrdila je policija. Požar je zahvatio objekat u Ulici Vjekoslava Kalca oko 20:30 sati.

Vatra je u potpunosti uništila kuću, a tokom intervencije na zgarištu je pronađeno telo stradale osobe. Uviđajem bi trebalo da budu utvrđeni tačni uzroci izbijanja požara, kao i sve okolnosti ovog tragičnog događaja.

(Kurir.rs/Zagorje/Foto: Ilustracija)

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