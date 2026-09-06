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Muškarac (68), koji je upravljao putničkim automobilom dubrovačkih registarskih oznaka i kretao se južnom saobraćajnom trakom južnog kolovoza auto-puta, prilikom ulaska u blagu desnu krivinu nije prilagodio brzinu kretanja osobinama i stanju kolovoza.

Usled toga je izgubio kontrolu nad vozilom i u zanošenju, prešao u severnu traku južnog kolovoza, gde je udario u centralnu zaštitnu ogradu, a potom i u metalni stub saobraćajnog portala. Od njega se odbio i u rotaciji zaustavio na južnoj saobraćajnoj traci južnog kolovoza.

Odmah nakon saobraćajne nesreće, na delove koji su otpali sa automobila naletelo je još pet putničkih vozila. U uviđaju je utvrđeno da je na tim vozilima nastala materijalna šteta.

- Od zadobijenih povreda 68-godišnjak je preminuo na mestu događaja, dok su kod 58-godišnje putnice u Opštoj bolnici u Šibeniku konstatovane teške telesne povrede, zbog čega je zadržana na daljem bolničkom lečenju - saopštila je šibensko-kninska policija.

Od 22:55 do jedan sat posle ponoći, zbog uviđaja, južni kolovoz auto-puta A1bio je zatvoren za sav saobraćaj. U vezi sa saobraćajnom nesrećom biće podnet izveštaj Opštinskom državnom tužilaštvu u Šibeniku.

(Kurir.rs/Večernji.hr/Foto: Ilustracija)

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