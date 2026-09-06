STRAVIČNA NESREĆA NA AUTO-PUTU! Ima mrtvih i povređenih, muškarac se automobilom zakucao u ogradu i stub, pa na krhotine naletelo još pet vozila!
- Na auto-putu A1 kod Čiste Male 68-godišnji vozač izgubio je kontrolu, udario u ogradu i stub, pa je preminuo na licu mesta.
- Na delove vozila potom je naletelo još pet automobila, a 58-godišnja putnica zadobila je teške povrede i zadržana je na lečenju.
Muškarac (68), koji je upravljao putničkim automobilom dubrovačkih registarskih oznaka i kretao se južnom saobraćajnom trakom južnog kolovoza auto-puta, prilikom ulaska u blagu desnu krivinu nije prilagodio brzinu kretanja osobinama i stanju kolovoza.
Usled toga je izgubio kontrolu nad vozilom i u zanošenju, prešao u severnu traku južnog kolovoza, gde je udario u centralnu zaštitnu ogradu, a potom i u metalni stub saobraćajnog portala. Od njega se odbio i u rotaciji zaustavio na južnoj saobraćajnoj traci južnog kolovoza.
Odmah nakon saobraćajne nesreće, na delove koji su otpali sa automobila naletelo je još pet putničkih vozila. U uviđaju je utvrđeno da je na tim vozilima nastala materijalna šteta.
- Od zadobijenih povreda 68-godišnjak je preminuo na mestu događaja, dok su kod 58-godišnje putnice u Opštoj bolnici u Šibeniku konstatovane teške telesne povrede, zbog čega je zadržana na daljem bolničkom lečenju - saopštila je šibensko-kninska policija.
Od 22:55 do jedan sat posle ponoći, zbog uviđaja, južni kolovoz auto-puta A1bio je zatvoren za sav saobraćaj. U vezi sa saobraćajnom nesrećom biće podnet izveštaj Opštinskom državnom tužilaštvu u Šibeniku.
(Kurir.rs/Večernji.hr/Foto: Ilustracija)