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Muškarac (68), koji je upravljao putničkim automobilom dubrovačkih registarskih oznaka i kretao se južnom saobraćajnom trakom južnog kolovoza auto-puta, prilikom ulaska u blagu desnu krivinu nije prilagodio brzinu kretanja osobinama i stanju kolovoza.

Usled toga je izgubio kontrolu nad vozilom i u zanošenju, prešao u severnu traku južnog kolovoza, gde je udario u centralnu zaštitnu ogradu, a potom i u metalni stub saobraćajnog portala. Od njega se odbio i u rotaciji zaustavio na južnoj saobraćajnoj traci južnog kolovoza.

Odmah nakon saobraćajne nesreće, na delove koji su otpali sa automobila naletelo je još pet putničkih vozila. U uviđaju je utvrđeno da je na tim vozilima nastala materijalna šteta.

- Od zadobijenih povreda 68-godišnjak je preminuo na mestu događaja, dok su kod 58-godišnje putnice u Opštoj bolnici u Šibeniku konstatovane teške telesne povrede, zbog čega je zadržana na daljem bolničkom lečenju - saopštila je šibensko-kninska policija.