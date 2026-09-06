KILOMETARSKE KOLONE ZAROBILE VOZAČE U PRAVCU ZAGREBA Saobraćaj potpuno obustavljen, evo šta se desilo
- Na većini puteva u Hrvatskoj pojačan je saobraćaj ka unutrašnjosti, uz savet vozačima da prilagode brzinu i drže bezbedno odstojanje.
- Na A1 je zbog požara na vozilu obustavljen saobraćaj u tunelu Sveti Rok ka Zagrebu, uz kolonu dugu oko četiri kilometra.
- Na A2 su ograničeni teretnjaci i autobusi između Krapine i Đurmanca, a usporeno se vozi i na A3 i Krčkom mostu.
Saobraćaj je pojačan na većini puteva u pravcu unutrašnjosti Hrvatske, a vozačima se savetuje da prilagode brzinu i način vožnje uslovima na putu, kao i da održavaju bezbedno odstojanje između vozila.
Stanje na auto-putu A1
Najveći problemi zabeleženi su na auto-putu A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, gde je zbog požara na vozilu saobraćaj trenutno obustavljen u tunelu Sveti Rok u pravcu Zagreba.
U pravcu Zagreba formirana je kolona duga oko četiri kilometra i nastavlja da raste, dok je u pravcu Dubrovnika kolona duga oko jedan kilometar.
Na pojedinim deonicama auto-puta u pravcu unutrašnjosti, posebno kod Karlovca, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na naplatnim rampama Lučko i Demerje nema dužih čekanja, a kolone su duge do jednog kilometra.
Ograničenja na A2
Na auto-putu A2 Zagreb-Macelj uvedena su ograničenja za teretna vozila i autobuse. Zbog povećanog priliva vozila, saobraćaj im je zabranjen od petlje Krapina do petlje Đurmanec u oba pravca.
Usporeno se vozi i na auto-putu A3 Bregana-Lipovac, odnosno na zagrebačkoj obilaznici. Saobraćaj je usporen između petlji Lučko i Jankomir u pravcu Bregane.
Pojačan je saobraćaj i na Krčkom mostu u pravcu kopna. Zbog gužve, vozila se usporeno kreću već od Njivica.
(Kurir.rs/Index.hr)