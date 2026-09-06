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Saobraćaj je pojačan na većini puteva u pravcu unutrašnjosti Hrvatske, a vozačima se savetuje da prilagode brzinu i način vožnje uslovima na putu, kao i da održavaju bezbedno odstojanje između vozila.

Stanje na auto-putu A1

Najveći problemi zabeleženi su na auto-putu A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, gde je zbog požara na vozilu saobraćaj trenutno obustavljen u tunelu Sveti Rok u pravcu Zagreba.

U pravcu Zagreba formirana je kolona duga oko četiri kilometra i nastavlja da raste, dok je u pravcu Dubrovnika kolona duga oko jedan kilometar.

Na pojedinim deonicama auto-puta u pravcu unutrašnjosti, posebno kod Karlovca, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na naplatnim rampama Lučko i Demerje nema dužih čekanja, a kolone su duge do jednog kilometra.

Ograničenja na A2

Na auto-putu A2 Zagreb-Macelj uvedena su ograničenja za teretna vozila i autobuse. Zbog povećanog priliva vozila, saobraćaj im je zabranjen od petlje Krapina do petlje Đurmanec u oba pravca.

Usporeno se vozi i na auto-putu A3 Bregana-Lipovac, odnosno na zagrebačkoj obilaznici. Saobraćaj je usporen između petlji Lučko i Jankomir u pravcu Bregane.