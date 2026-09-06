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Požar je izbio u nedelju posle podne u Sitnom Donjem, gde je izgorela stara zgrada u kojoj u trenutku izbijanja vatre nije bilo nikoga, saopšteno je iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra u Splitu.

Plamen se proširio na obližnje rastinje, ali kuće nisu ugrožene.

Požar gasi 18 vatrogasaca sa šest vozila i još nije lokalizovan, rekli su Hini u vatrogasnom centru.