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Požar je izbio u nedelju posle podne u Sitnom Donjem, gde je izgorela stara zgrada u kojoj u trenutku izbijanja vatre nije bilo nikoga, saopšteno je iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra u Splitu.

Plamen se proširio na obližnje rastinje, ali kuće nisu ugrožene.

Požar gasi 18 vatrogasaca sa šest vozila i još nije lokalizovan, rekli su Hini u vatrogasnom centru.

Policija će obaviti uviđaj na mestu na kojem je izgorela stara zgrada.

(Kurir.rs/Index.hr)

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