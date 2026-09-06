Požar je izbio u Sitnom Donjem kod Splita. Izgorela je stara zgrada, a vatra se proširila na rastinje. Na terenu je 18 vatrogasaca.
Hrvatska
VELIKI POŽAR KOD SPLITA! Vatra progutala staru zgradu i proširila se na rastinje, 18 vatrogasaca na terenu
- Požar je izbio u Sitnom Donjem kod Splita i izgorela je stara zgrada u kojoj nije bilo nikoga.
- Vatra se proširila na obližnje rastinje, ali kuće nisu ugrožene.
- Požar gasi 18 vatrogasaca sa šest vozila, a policija će obaviti uviđaj.
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Požar je izbio u nedelju posle podne u Sitnom Donjem, gde je izgorela stara zgrada u kojoj u trenutku izbijanja vatre nije bilo nikoga, saopšteno je iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra u Splitu.
Plamen se proširio na obližnje rastinje, ali kuće nisu ugrožene.
Požar gasi 18 vatrogasaca sa šest vozila i još nije lokalizovan, rekli su Hini u vatrogasnom centru.
Policija će obaviti uviđaj na mestu na kojem je izgorela stara zgrada.
(Kurir.rs/Index.hr)
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