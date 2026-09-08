Na obali Dunava preko puta Vukovara pronađeno je telo
Hrvatska
NA OBALI DUNAVA PRONAĐENO TELO MUŠKARCA (59)! Policija otkrila detalje
- Policija je obavila uviđaj, a telo je po nalogu tužilaštva prevezeno na obdukciju.
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Juče oko 18 časova na obali Dunava preko puta Vukovara pronađeno je telo, saopštila je Policijska uprava Vukovarsko-sremska.
Policija je izvršila uviđaj na licu mesta, a po nalogu Županijskog državnog tužilaštva telo je prevezeno na obdukciju.
Nema elemenata krivičnog dela
Telo je prevezeno na Odeljenje za patologiju i sudsku medicinu Nacionalne memorijalne bolnice "Dr Juraj Njavro" u Vukovaru.
Policija je saopštila da je muškarac star 59 godina. Nakon prikupljanja obaveštenja, zaključeno je da nema elemenata krivičnog dela, saopštila je policija.
(Kurir.rs/Indeks/Foto:Ilustracija)
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