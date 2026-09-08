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Juče oko 18 časova na obali Dunava preko puta Vukovara pronađeno je telo, saopštila je Policijska uprava Vukovarsko-sremska.

Policija je izvršila uviđaj na licu mesta, a po nalogu Županijskog državnog tužilaštva telo je prevezeno na obdukciju.

Nema elemenata krivičnog dela

Telo je prevezeno na Odeljenje za patologiju i sudsku medicinu Nacionalne memorijalne bolnice "Dr Juraj Njavro" u Vukovaru.