Slušaj vest

Juče oko 18 časova na obali Dunava preko puta Vukovara pronađeno je telo, saopštila je Policijska uprava Vukovarsko-sremska.

Policija je izvršila uviđaj na licu mesta, a po nalogu Županijskog državnog tužilaštva telo je prevezeno na obdukciju.

Nema elemenata krivičnog dela

Telo je prevezeno na Odeljenje za patologiju i sudsku medicinu Nacionalne memorijalne bolnice "Dr Juraj Njavro" u Vukovaru.

Policija je saopštila da je muškarac star 59 godina. Nakon prikupljanja obaveštenja, zaključeno je da nema elemenata krivičnog dela, saopštila je policija.

(Kurir.rs/Indeks/Foto:Ilustracija)

Ne propustiteCrna GoraRUS HLADNOKRVNO PRESUDIO TROJICI LJUDI, PA POBEGAO KOLIMA JEDNOG UBIJENOG Policija objavila sliku automobila i apel (FOTO)
Danilovgrad.jpg
Crna Gora"OSTANITE U KUĆAMA, NAORUŽAN JE I OPASAN" Opsadno stanje u Danilovgradu nakon TROSTRUKOG UBISTVA: Jake policijske snage zatvorile grad
foto-profimedia-afp-savo-prelevic-2.jpg
Crna GoraTRI TELA NAĐENA NA STRELIŠTU Horor u Danilovgradu, vlasnik streljane zatekao zastrašujući prizor
crnogorska policija.jpg
PlanetaUŽAS NA AERODROMU U INDONEZIJI: Radnici u trapu aviona pronašli telo mladića!
profimedia0255851856.jpg