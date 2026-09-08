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Više osoba je povređeno u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u ponedeljak u 9:45 časova u Karlovcu u Ljubljanskoj ulici.

Automobilom karlovačkih registarskih tablica upravljala je žena (25) koja je na raskrsnici počela da skreće levo, a prethodno se nije uverila da to može da učini bez ugrožavanja drugih učesnika u saobraćaju, piše Policijska uprava Karlovac.

Motocikl karlovačkih registarskih tablica kojim je upravljao muškarac (75) udario je u njen bočni deo, ne uspevši da ga izbegne.

On je već bio u procesu preticanja automobila dvadesetpetogodišnjakinje, na delu puta gde postoji obeležen pešački prelaz i preticanje je zabranjeno.

Motociklista je teško povređen, a istragom je utvrđeno da je nosio kacigu. Vozač i suvozač (dete) su zadobili lakše povrede. Istragom je utvrđeno da je dete bilo u dečjem sedištu, a vozač je bio vezan pojasom.

(Kurir.rs/24sata.hr)

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