SNAŽNO NEVREME POTOPIĆE REGION! Atlantski ciklon nosi TORNADA I SUPERĆELIJSKE OLUJE na deo Balkana, živa pada i do 20 stepeni? Evo kada tačno stiže slom leta
- Hrvatsku i Zapadni Balkan sredinom nedelje očekuju jake oluje, obilna kiša, grad i olujni vetrovi, uz moguć lokalni tornado.
- Najveći rizik je na severnom Jadranu i duž Balkana, gde bi za dva dana moglo pasti 150 do 200 litara kiše po kvadratnom metru.
- Temperatura bi mogla da padne za 15 do 20 stepeni, a nestabilno vreme može potrajati do sredine septembra.
Hrvatska i veći deo Zapadnog Balkana očekuje iznenadnu promenu vremena sredinom nedelje. Jak hladni front sa Atlantika sudariće se sa veoma toplim i vlažnim vazduhom iznad Sredozemnog mora, stvarajući uslove za jake oluje, obilne kiše, grad i olujne vetrove, izveštava Severe Weather Europe.
Promena će početi u sredu, a trebalo bi da bude najizraženija tokom srede uveče i četvrtka. Oluja će se proširiti preko severne Italije i Alpa prema Sloveniji, Hrvatskoj i Zapadnom Balkanu.
Hrvatska u zoni jakih oluja
Najveći rizik za Hrvatsku odnosi se na severni Jadran i područja duž Zapadnog Balkana. Lokalno se očekuju veoma obilne padavine, a u nekim oblastima bi moglo pasti 150 do 200 litara kiše po kvadratnom metru za dva dana.
Problem je što bi se olujni oblaci mogli razviti nad istim područjem nekoliko puta. To znači da bi obilna kiša mogla pasti u nekoliko uzastopnih talasa, značajno povećavajući rizik od bujičnih poplava.
Mogući su i veliki grad, veoma jaki udari vetra i lokalni tornado. Temperature bi mogle pasti za 15 do 20 stepeni Celzijusa.
Nakon prolaska fronta, sa severa će stići znatno hladniji vazduh. U nekim delovima Evrope, temperatura bi mogla pasti za 15 do 20 stepeni Celzijusa za manje od 24 sata.
Ovo će označiti nagli kraj toplog početka septembra i doneti vreme mnogo sličnije jesenjem. Prvi obilni sneg očekuje se i u višim delovima Alpa.
Zašto se očekuju tako jake oluje?
Sredozemno more je trenutno veoma toplo, pa u vazduhu ima puno vlage. Istovremeno, hladan vazduh stiže sa Atlantika. Kada se takve dve vazdušne mase sudaraju, atmosfera postaje veoma nestabilna. Dodatni problem je velika razlika u brzini i pravcu vetra na različitim nadmorskim visinama. Takvi uslovi pogoduju razvoju jakih, dugotrajnih oluja.
Moguće su i superćelijske oluje - visoko organizovani olujni sistemi koji mogu proizvesti veliki grad, vetrove uraganske snage, velike količine kiše, a ponekad i tornada. Promena vremena neće biti ograničena samo na Hrvatsku i Balkan. Oluje se očekuju i u istočnoj Francuskoj, Švajcarskoj, na Balearskim ostrvima, u severnoj i centralnoj Italiji, kao i u Austriji i Sloveniji.
Hladni front će se zatim nastaviti ka istoku, dok će se najtopliji vazduh povući ka istočnoj Evropi i zapadnoj Rusiji. Prema trenutnim prognozama, nestabilnije i hladnije vreme moglo bi da se zadrži u većem delu Evrope do sredine septembra.
(Kurir.rs/Index/Severe Weather Europe)