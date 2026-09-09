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Tri žene iz Dubrovačko-neretvanske županije ostale su bez skoro 16.000 evra nakon što su postale žrtve kompjuterske prevare. Slučajevi su juče prijavljeni policijskim stanicama u Korčuli, Dubrovniku i Stonu, a žene su starosti 40, 50 i 52 godine.

Ukupna materijalna šteta u tri odvojena slučaja iznosi oko 15.800 evra, piše Dubrovačko-neretvanska policija.

Prema policiji, sve tri žene su dobile SMS poruku koja je izgledala kao obaveštenje banke. Poruka je sadržala link koji je vodio do stranice za navodno ažuriranje aplikacije za mobilno bankarstvo. Nakon što su otvorile link i unele svoje pristupne podatke na lažnoj stranici, nepoznati počinioci su koristili ove podatke da bi neovlašćeno pristupili njihovim računima i izvršili finansijske transakcije.

Policija je potvrdila da podnosi krivične prijave protiv nepoznatih počinilaca nadležnom Opštinskom državnom tužilaštvu u Dubrovniku zbog sumnje da su počinile krivična dela kompjuterske prevare. Istraga se nastavlja, navodi policija.

Kako se zaštititi od onlajn prevare?

Policijska uprava poziva građane na maksimalan oprez prilikom korišćenja interneta i ističe ključne savete za zaštitu. Banke, pošte, službe dostave i druge institucije nikada neće tražiti poverljive informacije poput PIN-ova, lozinki ili aktivacionih kodova putem SMS poruka, imejlova ili aplikacija za ćaskanje. Linkove iz takvih poruka ne treba otvarati.

Prilikom prodaje putem onlajn oglasa, kupcu je za plaćanje potreban samo vaš IBAN. Ako vam traže broj kartice i CVC broj sa poleđine kako bi vam navodno isplatili novac, ovo je pokušaj prevare.

Takođe, budite sumnjičavi prema oglasima koji obećavaju brzu i veliku dobit ulaganjem u kriptovalute ili akcije i nikada ne dozvolite nepoznatim licima da instaliraju programe za daljinski pristup vašem računaru.

Pre nego što unesete svoje bankovne podatke, uvek proverite adresu veb stranice u svom pregledaču jer lažne stranice često imaju veoma slična imena kao originalne, ali sadrže manje pravopisne greške.