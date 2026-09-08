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Na međunarodnom letu za zagrebački aerodrom pre nekoliko dana odigrala se prava drama koja je na kraju dovela do hapšenja državljanina Severne Makedonije zbog sumnje da je seksualno zlostavljao dete.

Okolnosti pod kojima je slučaj otkriven bile su posebno dramatične.

Petnaestogodišnja devojčica, koja je sama putovala za Zagreb, u jednom trenutku pozvala je stjuardesu i zamolila je da pogleda nešto na njenom mobilnom telefonu. Kada je stjuardesa uzela uređaj, na ekranu je pisalo:

"Veoma se plašim ovog čoveka, možete li nekako da mi pomognete?"

Stjuardesa je shvatila šta se događa i, ne pokazujući uznemirenost, rekla devojčici da će joj pokazati gde se nalazi toalet, nakon čega ju je odvela do pilotske kabine.

Tamo je devojčica ispričala da je nepoznati stariji muškarac, koji je sedeo pored nje, još prilikom poletanja navodno počeo da je dodiruje po genitalijama, pretvarajući se da joj pomaže da veže sigurnosni pojas.

Policija ga sačekala na aerodromu

Iz pilotske kabine odmah je obavešten kontrolni toranj zagrebačkog aerodroma, pa je osumnjičenog državljanina Severne Makedonije po iskrcavanju na Aerodromu "Franjo Tuđman" sačekala policija.

On je potom odveden na kriminalističku obradu, nakon čega je slučaj stigao do Opštinskog državnog tužilaštva i suda, a osumnjičeni je na kraju završio u zatvoru Remetinec.