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Prema zvaničnim prognozama Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), od sutra se u Hrvatskoj očekuje jače pogoršanje vremena uz pad temperature vazduha.

Period stabilnog i veoma toplog vremena prekida dolazak hladnog fronta sa zapada, koji će širom zemlje doneti kišu, pljuskove i grmljavinu.

Atmosferske nestabilnosti najpre će zahvatiti severni Jadran i zapadne delove unutrašnjosti, dok će se na istoku i jugu zemlje veći deo prepodneva zadržati pretežno sunčano vreme.

nevreme kiša padavine Foto: Facebook/Ivan Ristić

Kraj leta i vrućina

Posle podne i u drugom delu dana uslediće postepeno naoblačenje. Lokalno su mogući izraženiji pljuskovi, a na području Istre i generalno severnog Jadrana postoji mogućnost razvoja grmljavinskog nevremena.

Zbog velike verovatnoće pojave opasnih vremenskih pojava, DHMZ je za riječku regiju za sredu i četvrtak izdao narandžasto upozorenje, dok je za više drugih regiona na snazi žuto upozorenje.

Uz padavine se očekuje i jačanje vetra. Pre podne će duvati umeren i jak jugozapadni i južni vetar, a na Jadranu jugo, koji tokom prolaska nestabilnosti mogu privremeno imati olujne udare.

Lokalno je moguć i grad, a na moru formiranje pijavica. U noći na četvrtak vetar će u unutrašnjosti promeniti smer na severni.

Jutarnje temperature kretaće se od 13 do 18 stepeni u unutrašnjosti i od 20 do 25 stepeni na obali, dok će najviša dnevna temperatura u sredu biti između 28 i 33 stepena, a na istoku zemlje ponegde i viša.

Nestabilno vreme potrajaće do subote. Očekuju se veće količine padavina, naročito u zapadnim delovima zemlje, kao i povremena pojava bujičnih poplava.