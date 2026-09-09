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U Slatini je sinoć ubijena žena. Policija je javila da je oko 22 časa muškarac oštrim predmetom usmrtio ženu. Osumnjičeni je pronađen na licu mesta i odmah je uhapšen, javlja Policijska uprava Virovitičko-podravska.

Uviđaj na mestu zločina

Uhapšeni muškarac je doveden u službene prostorije, gde je započeta kriminalistička istraga. Postupak sprovodi zamenik dežurnog Županijskog državnog tužioca u Bjelovaru u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Virovitičko-podravske.

Uviđaj je obavljen od 2:13 do 5:51 časova. Nakon završenog uviđaja, telo preminule žene je prevezeno na Odeljenje za patologiju Opšte bolnice Virovitica. Kriminalistička istraga se nastavlja.

(Kurir.rs/Indeks)

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