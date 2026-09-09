Uhapšeni muškarac je doveden u službene prostorije, gde je započeta kriminalistička istraga
Hrvatska
MUŠKARAC UBIO ŽENU OŠTRIM PREDMETOM! Horor u Slatini, odmah je uhapšen, istraga u toku
- U Slatini je sinoć ubijena žena, a policija navodi da je muškarac napao oštrim predmetom oko 22 časa.
- Osumnjičeni je pronađen na licu mesta i odmah uhapšen, a kriminalistička istraga je pokrenuta.
- Uviđaj je trajao od 2:13 do 5:51, a telo žene prevezeno je na patologiju Opšte bolnice Virovitica.
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U Slatini je sinoć ubijena žena. Policija je javila da je oko 22 časa muškarac oštrim predmetom usmrtio ženu. Osumnjičeni je pronađen na licu mesta i odmah je uhapšen, javlja Policijska uprava Virovitičko-podravska.
Uviđaj na mestu zločina
Uhapšeni muškarac je doveden u službene prostorije, gde je započeta kriminalistička istraga. Postupak sprovodi zamenik dežurnog Županijskog državnog tužioca u Bjelovaru u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Virovitičko-podravske.
Uviđaj je obavljen od 2:13 do 5:51 časova. Nakon završenog uviđaja, telo preminule žene je prevezeno na Odeljenje za patologiju Opšte bolnice Virovitica. Kriminalistička istraga se nastavlja.
(Kurir.rs/Indeks)
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