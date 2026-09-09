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Sudija u Zlataru je bio sasvim opravdano nemilosrdan kada mu je nedavno u lisicama, u pratnji policajaca, priveden profesionalni prosjak H. H. (39), čovek bez zanimanja i prihoda, i osudio ga, na osnovu optužnice policije u Donjoj Stubici, na 30 dana zatvora.

Zatvorska golgota za uhapšenog muškarca zapravo je počela podno brda "Kalvarija" u Hrvatskom nacionalnom svetilištu Gospe Bistričke, gde se u veoma zapuštenom stanju i sa neurednim higijenskim izgledom prepustio prošenju. Na taj način je tokom tog jutra više puta izazivao saosećanje građana od kojih je izmolio 259 evra.

Za policiju je prekršio član 11. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, a pored jednomesečne zatvorske kazne, sud mu je izrekao i zaštitnu meru udaljenja sa teritorije opštine Marija Bistrica punih šest meseci nakon pravosnažnosti presude. Takođe će ostati bez novca koji je molio, a koji će, prema odluci suda, obogatiti državni budžet, a neće morati da plaća sudske troškove.

Pred sudijom je priznao krivicu da je hodočasnicima pokazivao svoju tešku finansijsku situaciju ispod brda Kalvarija, tražeći milostinju. Takođe je obećao sudiji da planira da se zaposli jer ima decu koju treba da izdržava.

- Iz ponašanja okrivljenog, kao i njegovog prethodnog života, jasno je da mu je prosjačenje glavno zanimanje. Serijski čini iste prekršaje, samo menjajući mesto radnje. I u tome je izuzetno uporan. Ranije je osuđivan na kazne koje su pretvorene u uslovne kazne, i očigledno je da na njega nisu imale nikakvog efekta. Da su mu izrečene neprimerene kazne, očigledno je iz činjenice da nastavlja da čini isti prekršaj i drsko govori sudu da će nastaviti da prosi - naglasio je sudija zlatara, napominjući da se u ovom slučaju svrha kazne može postići samo kaznom zatvora.

Zatim se predstavnik tužilaštva nadovezao na to otkrivajući da je okrivljeni prilikom prosjačenja koristio štaku, koju je bacio kada je ušao u sudnicu.

U slučaju da, u vezi sa zaštitnom merom udaljenosti, H.H. ako nakon odsluženja kazne odluči da se vrati u Opštinu, preti mu novčana kazna od 1.000 evra ili još jedan mesec bezuslovnog zatvora.