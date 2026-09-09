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Hit-snimak koji kruži mrežama do suza je i od srca nasmejao čitav region a "krivac" za to je maleni školarac koji je iskreno odgovarao na "televizijska" pitanja povodom početka nove školske godine.

Preslatki dečačić nije se čak ni trudio da makar za nijansu ulepša svoje mišljenje o polasku u školu... Naprotiv!

1/4 Vidi galeriju Maleni đak o polasku u školu: Meni se ide kući Foto: Facebook Printscreen, Net.hr

- Meni se ide kući, odmarao bih, čuje se na snimku početak razgovora.

- Odmarao bi? Već ti je teško? A jesi imao puno danas zadataka?

- Ne, nego mi se spava!

Foto: Facebook Printscreen, Net.hr

- A hoće ti faliti leto, kupanje, spavanje do kasno?

- Neće mi faliti, hoću samo spavat’, kazao je dečačić koji je rukom pridržavao umornu glavicu nad školskom klupom.