Preslatki dečačić nije se čak ni trudio da makar za nijansu ulepša svoje mišljenje o polasku u školu... Naprotiv!
Hrvatska
"VEĆ TI JE TEŠKO?" Snimak malenog školarca kako se drži za glavu zapalio mreže! Tek što je seo u klupu, on bi kući, kaže, da odmori! (VIDEO)
Slušaj vest
Hit-snimak koji kruži mrežama do suza je i od srca nasmejao čitav region a "krivac" za to je maleni školarac koji je iskreno odgovarao na "televizijska" pitanja povodom početka nove školske godine.
Preslatki dečačić nije se čak ni trudio da makar za nijansu ulepša svoje mišljenje o polasku u školu... Naprotiv!
Maleni đak o polasku u školu: Meni se ide kući Foto: Facebook Printscreen, Net.hr
Vidi galeriju
- Meni se ide kući, odmarao bih, čuje se na snimku početak razgovora.
- Odmarao bi? Već ti je teško? A jesi imao puno danas zadataka?
- Ne, nego mi se spava!
Foto: Facebook Printscreen, Net.hr
- A hoće ti faliti leto, kupanje, spavanje do kasno?
- Neće mi faliti, hoću samo spavat’, kazao je dečačić koji je rukom pridržavao umornu glavicu nad školskom klupom.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši